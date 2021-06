« Starfield », « Contraband », plus de jeux vidéo Xbox révélés

Le deuxième jour de l’Electronic Entertainment Expo (E3) est marqué par un événement vitrine de Microsoft et Bethesda Softworks. N’oubliez pas que le titan du logiciel a acquis le fabricant de jeux tels que « The Elder Scrolls » et « Fallout » l’année dernière.

La convention annuelle du jeu vidéo a été annulée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L’événement de cette année, qui se déroulera jusqu’à mardi, sera uniquement en ligne.

Parmi les jeux, beaucoup attendent les mises à jour les plus attendues, notamment « Halo Infinite » de 343 Industries, prévue plus tard cette année pour les PC Xbox Series X/S, Xbox One et Windows, et « Starfield », une épopée spatiale annoncée par Bethesda en 2018. Dimanche également, Square Enix (Final Fantasy) et Warner Bros. Entertainment (« Back 4 Blood ») et une émission consacrée aux jeux PC.

Vous pouvez regarder en direct à partir de 13 h HE/10 h HP sur YouTube sur la chaîne E3 2021 ou la chaîne Summer Games Fest.

Vous voulez suivre toutes les nouvelles jusqu’à présent? Dirigez-vous vers notre rapport E3 de l’action de samedi. et du coup d’envoi du Summer Games Fest jeudi.

Prêt pour les fêtards ?

Cela rappelle Fall Guys, sauf que vous le présentez comme de jolies créatures à fourrure, notamment des tigres et des licornes. Et des corgis (on pense). Il est disponible sur Game Pass l’année prochaine.

Futures mises à jour pour ‘Fallout 76’

Si vous jouez toujours au jeu de rôle post-apocalyptique de Bethesda Fallout 76, bonne nouvelle : deux nouvelles extensions arrivent. Steel Reign termine l’histoire du jeu Brotherhood of Steel, tandis qu’une nouvelle expédition appelée The Pitt se profile à l’horizon.

Psychonauts 2 arrive en août

À venir en août : le jeu d’action Psychonauts 2. Le jeu de plateforme-aventure propose aux joueurs d’utiliser une variété de pouvoirs psychiques en tant que personnage principal Raz, qui cherche à sauver ses amis d’un mystérieux méchant.

Résolvez le mystère de Douze Minutes

Daisy Ridley, James McCoy et Willem Dafoe expriment les personnages dans un mystère époustouflant « Twelve Minutes », qui arrive sur Xbox le 19 août. L’intégralité du jeu se déroule dans quelques pièces d’une maison. Le mari (McAvoy) revient du travail et un intrus arrive pour prendre sa femme, affirmant qu’elle a assassiné son père. Les événements continuent de se répéter jusqu’à ce que vous résolviez le mystère.

Jack Sparrow rejoint « Sea of ​​Thieves »

Le célèbre jeu d’aventure en ligne sur le thème des pirates de la Xbox rencontre les Pirates des Caraïbes. Un nouveau voyage mettant en vedette Jack Sparrow et ses amis arrive plus tard ce mois-ci.

Contrebande

Ce teaser super court qui n’a pas révélé grand chose vient d’Avalanche Studios, les créateurs de la série d’action Just Cause. Musique cool, cependant. Il sera lancé un jour sur un Xbox Game Pass. Il est décrit comme « le paradis d’un contrebandier coopératif situé dans le monde fictif du Bayan des années 1970 ».

Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl

Post apolayptique ? Vérifier. Monde ouvert? Vérifier. Des créatures bizarres que vous devez vaincre ? Vérifier. Le jeu de tir à la première personne sera lancé le 28 avril 2022 pour PC et Xbox.

‘Starfield’ arrive en novembre

Et nous avons l’une de nos premières grandes fuites de l’E3 : le Washington Post a publié une bande-annonce pour le projet Bethesda Starfield, qui sera lancé le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S. Cela vient des créateurs des succès de Bethesda, Fallout et The Elder Scrolls V: Skyrim. Mais, mon Dieu, l’idée d’un jeu de style Skyrim dans l’espace semble vraiment intrigante.

Sur scène, Todd Howard de Bethesda Game Studios a déclaré que Starfield présente « un nouvel univers situé dans des centaines d’années dans notre avenir. C’est une épopée sur l’espoir de notre humanité partagée et la réponse à notre plus grand mystère ».

