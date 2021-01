Ce n’est pas facile de jouer le rôle d’une célébrité emblématique aimée par des millions de personnes, et c’est un travail rendu encore plus difficile lorsque la succession de cette célébrité ne vous a pas donné sa bénédiction.

C’est ce que fait Johnny Flynn avec son nouveau film Stardust, sur le premier road-trip de David Bowie en Amérique en 1971 – juste avant de créer son alter ego Ziggy Stardust et d’atteindre une méga célébrité.

Le film a été réalisé sans l’autorisation de la famille de Bowie et sans accès à aucune de ses musiques.

Cependant, Flynn a déclaré au podcast Sky News Backstage que ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose.

« La vérité est que le domaine, pour autant que je sache, ils n’ont pas essayé d’arrêter le tournage du film ou s’y sont opposés en particulier, c’est juste que Duncan [Bowie’s son] a été interrogé par des journalistes lorsque nous sommes entrés dans la production du film, un film sur son père, et il a dit: «eh bien, ils ne le font pas avec sa musique», ce qui n’est rien d’autre que la vérité.

« Il ne le condamnait pas nécessairement, mais les gens ont pris une inférence de ce qu’il a dit et ont maintenant dit que ce film ne devrait pas exister.

« La famille a absolument le droit de ressentir ce qu’elle ressent, mais je pense que le fait que d’autres personnes sautent sur l’idée que le film ne devrait pas exister est une sorte d’aspect dangereux de la culture de l’annulation. »

Flynn fait référence à un tweet posté par le fils de Bowie, Duncan Jones, en janvier 2019, dans lequel le producteur de film de 49 ans a écrit à propos du prochain film: « Dans l’état actuel des choses, ce film ne contiendra aucune musique de papa, Je ne peux pas imaginer que cela change. Si vous voulez voir un biopic sans sa musique ou la bénédiction des familles, c’est au public. «

Loin d’être perturbé par le tweet, Flynn dit que faire le film sans collaborer avec la famille de Bowie a permis aux cinéastes de travailler sans restrictions, et pense que l’image finale n’en est que meilleure pour elle.

« Je pense que vous pourriez soutenir que cette histoire racontée avec la coopération complice d’un domaine signifierait qu’elle deviendrait une version homogénéisée, légèrement, en quelque sorte supprimée de l’histoire, et avec tout le respect que je dois au domaine et à la famille Bowie, nous voulions juste pour pouvoir raconter l’histoire que nous voulions raconter.

« Trop souvent, nous avons vu récemment avec des biopics de musiciens et d’autres biopics que finalement les choses deviennent, je pense, un peu fades et sûres à cause du domaine, essayant de protéger l’héritage du sujet. »

Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs biographies sur papier glacé à gros budget – notamment Rocketman d’Elton John et Queen’s Bohemian Rhapsody – qui ont été produites en étroite collaboration avec les talents qu’ils examinent.

Bien que cela donne un accès sans précédent à des souvenirs et à une expérience de première main, cela peut également étouffer la vision objective et permettre à tous les aspects moins que glamour ou positifs de l’histoire du sujet de disparaître comme par magie.

Alors que Stardust explore la transformation de Bowie en star, il analyse également sa relation avec son demi-frère aîné Terry, qui a reçu un diagnostic de schizophrénie et a passé la dernière partie de sa vie dans un établissement de santé mentale.

Nous voyons Bowie lutter pour accepter la mauvaise santé de son frère, tout en jonglant avec ses propres craintes de développer des problèmes de santé mentale.

Alors que Flynn dit que c’était un voyage qu’il a finalement apprécié, il admet que même lui n’a pas été initialement convaincu par le film.

Il a refusé le rôle quand on lui l’a proposé pour la première fois, non pas parce que le domaine n’était pas à bord ou en raison de l’accent mis sur l’histoire de la famille de la star, mais parce que Bowie est un personnage tellement intimidant à assumer.

Cependant, en documentant un moment du passé de Bowie qui était un point bas – avant que le musicien ne crée Ziggy Stardust et ne devienne célèbre dans le monde entier – le film présente un Bowie qui n’est pas bien connu ou universellement adoré.

Flynn a déclaré que cela l’avait aidé à occuper le rôle: «C’est effrayant, mais aussi, une fois que je me suis engagé à le faire, j’ai vraiment essayé de le traiter comme n’importe quel autre rôle ou personnage.

«Ce qui m’a fait basculer et qui m’a donné envie de le faire, c’est de réaliser que c’est ce petit moment dans la vie de David avant qu’il ne soit bien connu et c’est un temps avant que les gens ne sachent vraiment qui il était ou aient une impression de lui, dans un sens que c’est son vrai moi, car après 1972, il a commencé à créer ces différents types de personnages.

« Ce [film] est d’imaginer qui était David avant cela et de regarder ce qui le rendait si vulnérable à cette époque, alors une fois que j’ai regardé et commencé des recherches, j’ai réalisé que ce n’était pas aussi effrayant que je le pensais. «

C’est une période chargée pour Flynn, qui, en plus de jongler avec l’enseignement à domicile de ses trois enfants avec sa femme, sort ce mois-ci un deuxième film – The Dig – avec Carey Mulligan, Lily James et Ralph Fiennes.

Le drame historique de Netflix est basé sur la découverte en 1939 d’un navire fantôme anglo-saxon et de nombreux trésors cachés dans des terres agricoles à Sutton Hoo, Sussex.

Alors que les verrouillages à travers le Royaume-Uni signifient que ni Stardust ni The Dig n’obtiendront leur sortie prévue au cinéma, Flynn dit que le moment n’est pas nécessairement terrible pour que les films sortent maintenant.

«Je pense qu’à bien des égards, ces films légèrement plus petits pourraient avoir plus d’espace pour être vus et entendus à un moment où beaucoup de grands blockbusters du cinéma sont retenus.

«Quelque chose que j’ai appris, c’est que, vous savez, il y a beaucoup de films peut-être plus intéressants qui débarquent sur le petit écran maintenant qui sortent parce que et qui obtiennent un calendrier de sortie plus long à cause du manque de James Bond ou autre.

« Alors, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients. »

Stardust est maintenant disponible sur les plates-formes numériques au Royaume-Uni et The Dig premières sur Netflix le vendredi 29 janvier.