Starbucks vend "Copie de filtre approuvée par Ajji" Pour Rs 290, Internet déconcerté

La chaîne de café multinationale Starbucks a récemment mis en place une publicité pour une nouvelle boisson à son menu à Bengaluru – le café filtre. Cependant, plusieurs internautes se sont moqués de la marque après avoir annoncé un café filtre “Ajji (grand-mère) approuvé” pour Rs 290 plus taxes. Un utilisateur a partagé la publicité et a déclaré qu’aucune grand-mère n’accepterait de payer un montant aussi exorbitant pour une tasse de café filtre.

Adithya Venkatesan s’est rendue sur Twitter pour partager la photo de la publicité et a écrit : “Cher Starbucks, il n’y a littéralement aucun ajji dans la terre verte de Dieu qui approuvera un café filtre pour 290rs + taxes.” Dans la publicité, une femme âgée et un jeune homme sont représentés en train de siroter un café filtre assis l’un à côté de l’autre. Le texte se lit comme suit : « CAFÉ FILTRE APPROUVÉ PAR AJJI POUR SHIVVU. À partir de 290 * »

Cher Strbucks, il n’y a littéralement aucun ajji dans la terre verte de Dieu qui approuvera un café filtre pour 290rs + taxes. 🙏🏻 pic.twitter.com/JtPIhakJdq — Adithya Venkatesan (@adadithya) 23 janvier 2023

Depuis qu’il a été partagé, le tweet a amassé six lakh vues et plus de 15 000 likes. Beaucoup de gens ont été surpris de voir les prix.

« Littéralement ! Ils sont trop ! remarque un internaute.

“Il y a des aspirations. Puis il y a des rêves. Et puis il y a des cauchemars déguisés en rêves”, a ajouté une deuxième personne.

Une troisième personne a commenté: “Ajji préparera une tasse de thé chaude à la maison pour environ ‘Char bucks'”

“J’ai également remarqué qu’ils n’ont jamais la plus petite taille de café ordinaire disponible à l’aéroport de Bengaluru. Et vous êtes coincé avec une grande tasse de lait essentiellement mousseux qui prend environ 25 minutes pour se terminer et coûte bien plus que ce qu’il vaut”, a déclaré un utilisateur.

Une grand-mère a commenté le post et a dit qu’elle était simplement “choquée”. “En tant qu’Ajji, je suis choquée ! Le café filtre Home et Darshini à moins d’un dixième du prix ont toute mon approbation…”, a-t-elle commenté.

“Ma grand-mère se lèvera de sa tombe et me tirera par les oreilles si jamais j’essaie d’acheter du café filtre pour 290 + taxes” a commenté une autre personne.

Cela vient après que la société ait annoncé l’année dernière qu’elle élargirait son menu pour inclure le masala chai et le café filtre, deux favoris en Inde.