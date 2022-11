Starbucks, Twilio, Carvana, DoorDash et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Starbuck — La société de café basée à Seattle a bondi de près de 9 % après avoir annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Les ventes nettes ont augmenté de 3,35 à 8,41 milliards de dollars et les ventes mondiales des magasins comparables ont augmenté de 7 %.

Twilio — Les actions de Twilio ont plongé de près de 36 %, un jour après que la société a publié des prévisions de ventes plus faibles que prévu. Vendredi, Cowen a rétrogradé la société d’outils de communication à la surperformance du marché, citant la détérioration des tendances macroéconomiques.

Stocks cloud – Les stocks cloud ont été touchés par les craintes que les taux d’intérêt augmentent plus longtemps que prévu. Les données sur l’emploi meilleures que prévu vendredi ont également alimenté les inquiétudes concernant le resserrement continu de la Fed. Force de vente perdu 6%, Nuageux a chuté de 19,7 % et Paycom glissé de 7 %. Autre part, Foule était en baisse de 9,2 %, ZoomInfo Technologies perdu 10,2%, Bill.com a chuté de 10,3 %, ServiceNow perdu 6,9 %, et Datadog glissé de 6,7 %.

Bloquer — Les actions ont bondi de 10 % après que la société de paiements mobiles ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes dans ses résultats du troisième trimestre. Block a déclaré un bénéfice de 42 cents par action sur des revenus de 4,52 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice de 23 cents par action sur des revenus de 4,49 milliards de dollars.

Carvana – Carvana a chuté de 37% après avoir annoncé jeudi des résultats trimestriels pires que prévu. Vendredi, Adam Jonas de Morgan Stanley a retiré les notes et l’objectif de prix de l’entreprise sur le détaillant de voitures d’occasion, citant la détérioration du marché des voitures d’occasion et un environnement de financement volatil.

Coinbase – Le titre a bondi de 3 % après que la société a annoncé un nombre d’utilisateurs supérieur aux attentes, alors même que Coinbase a signalé un manque à gagner et des attentes de ventes. La plate-forme de crypto-monnaie a signalé une baisse des revenus par rapport à il y a un an, les investisseurs ayant abandonné les actifs numériques.

DoorDash — La plateforme de livraison de nourriture a bondi de 4,6 % après avoir enregistré des commandes record générant des revenus supérieurs aux attentes. Cependant, sa perte trimestrielle était encore plus importante que prévu.

Atlassian – Les actions d’Atlassian ont chuté de 33,4% vendredi après que le fabricant de logiciels de collaboration a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes et publié jeudi des perspectives décevantes. Piper Sandler a rétrogradé l’action de surpondérée à neutre vendredi, citant un ralentissement des facturations d’abonnement pour la société.

Marques Topgolf Callaway — Les actions de Topgolf Callaway ont augmenté de 6,7 %. La société a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes. L’analyste de Jefferies, Randal Konick, a également relevé son objectif de cours sur l’action à 56 $, 221 % au-dessus de la clôture de jeudi.

Funko – Les actions de Funko ont perdu plus de 56% après que la société a annoncé des résultats décevants qui comprenaient une orientation prévisionnelle moins que rose avec une perte au quatrième trimestre. En outre, JPMorgan a rétrogradé la société de neutre à surpondérée, citant le manque de bénéfices et un avenir incertain.

DraftKings – DraftKings a chuté de près de 28% après avoir averti qu’un ralentissement économique prolongé pourrait avoir un impact sur les dépenses de ses clients. Cependant, la société de paris sportifs a également signalé une perte et des revenus trimestriels plus faibles que prévu qui ont dépassé les prévisions de Wall Street.

Cinémark Holdings – Les actions ont augmenté de 10,9% après que l’exploitant de cinéma a annoncé des revenus trimestriels meilleurs que prévu.

Découverte de Warner Bros. – Warner Brothers Discovery a chuté de 13% après avoir annoncé une perte de revenus et des revenus plus importants que prévu, en deçà des estimations des analystes. Bloomberg a également annoncé que la société prévoyait de supprimer des emplois dans son unité cinématographique.

Pay Pal — PayPal a glissé de 5 % après avoir abaissé ses prévisions de croissance annuelle des revenus. La société a exprimé sa prudence quant à l’impact d’un ralentissement économique. Cependant, il a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu.

Freeport-McMoRan — Les actions de la société minière ont rebondi de 10 %, suite à la hausse du cuivre, qu’elle exploite. Les rumeurs et les spéculations sur la possibilité que la Chine rouvre son économie ont stimulé la hausse des matières premières.

Actions chinoises – Cette spéculation sur la possibilité que la Chine lève les restrictions de Covid a également fait grimper les actions des entreprises basées en Chine. Alibaba bondit de 5,5 %, Pinduoduo a augmenté de 7,7 %, bilibili a augmenté de 18,5 %, et JD.com gagné 8,4 %.