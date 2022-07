Starbucks s’apprête à fermer ces 16 magasins américains pour des raisons de sécurité

Starbucks fermera 16 magasins américains, principalement sur la côte ouest, d’ici la fin juillet pour des raisons de sécurité, selon la société. La plupart des magasins qui doivent fermer se trouvent dans les régions métropolitaines de Los Angeles et de Seattle. “Nous avons dû prendre la décision difficile de fermer certains sites qui ont un volume particulièrement élevé d’incidents difficiles qui rendent nos opérations dangereuses”, a déclaré un porte-parole de Starbucks à CNBC. La carte ci-dessous montre les six magasins en Californie et les six dans l’État de Washington qui fermeront. La chaîne de café fermera également deux magasins à Portland, Oregon, un magasin à Philadelphie et un autre à Washington, DC, également pour des raisons de sécurité.

“Nous ne pouvons pas être des partenaires si nous ne nous sentons pas en sécurité au travail”

Le souci de la sécurité des magasins était l’idée principale derrière une lettre aux employés publié lundi par Debbie Stroud et Denise Nelson, deux vice-présidentes principales des opérations américaines de la chaîne de café. La lettre cite plusieurs problèmes de sécurité sociétaux, notamment l’augmentation de la violence et de la consommation de drogue, qui peuvent avoir un impact sur les opérations dans les magasins. “Nous savons que ces défis peuvent parfois se produire également dans nos magasins. Nous lisons chaque rapport d’incident que vous déposez – c’est beaucoup”, indique la lettre. “En termes simples, nous ne pouvons pas servir de partenaires si nous ne nous sentons pas en sécurité au travail.” Les fermetures surviennent à un moment unique pour Starbucks alors que de plus en plus de ses magasins votent pour se syndiquer : plus de 100 des 9 000 magasins américains de la chaîne de café depuis que les travailleurs d’un magasin à Buffalo, New York sont devenus les premiers à rejoindre un syndicat à la fin de 2021. L’un des 16 magasins fermés, 505 Union Station à Seattle, avait également voté pour rejoindre Starbucks Workers United – un fait que le syndicat a tweeté après l’annonce.

Les crimes contre les biens augmentent à Seattle et à Los Angeles