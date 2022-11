Starbucks Red Cup Day : Liste complète des boissons éligibles pour le 17 novembre

Ça commence enfin à me frapper que les vacances sont là. Un tel indicateur ? Starbuck offre à nouveau ces gobelets réutilisables festifs gratuits pour la Journée de la Coupe Rouge. Starbucks a également lancé sa gamme de gobelets jetables pour les fêtes début novembre. Que vous cherchiez à ajouter à votre collection de tasses gratuites (Starbucks a déclaré que c’était la cinquième année on vous offre un gobelet réutilisable pour les fêtes) ou accrochez votre tout premier, voici ce qu’il faut savoir.

Les tasses en édition limitée 2022 de Starbucks sont disponibles le jeudi 17 novembre dans les magasins Starbucks américains participants jusqu’à épuisement des stocks. Ils sont gratuits lorsque vous achetez l’une des 14 boissons des fêtes ou d’automne (toute taille de boisson, chaude, glacée ou mélangée, selon l’entreprise). Votre boisson ne sera pas servie dans la tasse lors de votre visite jeudi, Axios c’est noté.

Liste complète des boissons Starbucks Red Cup Day éligibles

Macchiato au lait d’avoine croustillant aux pommes

Latté Caramel Brûlé

Latte Praliné Châtaigne

Chocolat chaud

Infusion froide à la crème irlandaise

chocolat chaud à la menthe

Moka à la menthe poivrée

Chocolat chaud blanc à la menthe poivrée

Infusion à froid de crème de citrouille

Latte à la citrouille et aux épices

Biscuit au sucre Latte au lait d’amande

Chocolat chaud blanc grillé

Moka au chocolat blanc grillé

chocolat chaud au chocolat blanc

Vous pouvez obtenir la tasse “quelle que soit votre commande”, y compris via l’application et la livraison, a déclaré Starbucks. La société a noté que le café infusé Christmas Blend et Christmas Starbucks Reserve ne sont pas éligibles à la promotion.

L’offre 2022 est rouge, avec des motifs minimalistes blancs scintillants et flocons de neige et un couvercle blanc. La coupe de l’année dernière, à titre de comparaison, avait un design de ruban blanc légèrement différent. (j’y pense encore design amusant à partir de 2020tbh.)

La tasse 2022 est fabriquée avec 50 % de matériaux recyclés, par Starbucks. Si vous choisissez de BYOC (apportez votre propre tasse vide) lors de vos prochaines visites dans les magasins Starbucks, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10 cents sur votre boisson. Les membres Starbucks Rewards utilisant l’application peuvent également obtenir 25 étoiles bonus pour avoir renoncé à une tasse typique.