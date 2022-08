Starbucks Pumpkin Spice Latte est de retour

Starbuck‘ la boisson saisonnière vénérée, le latte aux épices à la citrouille, est de retour. La PSL est de retour mardijuste à temps pour le dernier long week-end de l’été, avec Fête du travail le début de la saison d’automne.

C’est la 19e saison du PSL, qui mélange l’espresso avec de la vraie citrouille et des saveurs de cannelle, de muscade et de clou de girofle, le tout agrémenté de crème fouettée et d’épices pour tarte à la citrouille.

L’infusion froide à la crème de potiron est également de retour pour la quatrième année. Starbucks change légèrement la recette de son macchiato croustillant aux pommes, qui a fait ses débuts l’année dernière. Il est maintenant fait avec du lait d’avoine et de l’espresso blond.

Parmi les autres offres d’automne, citons le muffin au fromage à la crème à la citrouille et le scone à la citrouille, un cake pop hibou et une nouvelle gamme de tasses et de tasses.