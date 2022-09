Le PDG sortant de Starbucks, Howard Schultz, a déclaré mardi aux investisseurs que le géant du café prévoyait une croissance à deux chiffres de ses revenus et de son bénéfice par action alors qu’il mettait en œuvre un plan pour réinventer l’entreprise.

La prévision de revenus était légèrement meilleure que sa précédente prévision à long terme, qui avait été donnée fin 2020.

La nouvelle stratégie vise à aborder la façon dont les activités du géant du café se sont transformées ces dernières années. Son menu s’est élargi et les boissons froides au café représentent désormais 60 % des commandes toute l’année et comprennent souvent des compléments comme de la mousse froide ou des sirops aromatisés. Plutôt que de commander au comptoir, les clients passent par le service au volant ou utilisent l’application mobile de Starbucks.

Les précédentes prévisions à long terme de la société prévoyaient une croissance ajustée du bénéfice par action de 10 % à 12 %, une croissance des revenus de 8 % à 10 % et une croissance mondiale des ventes à magasins comparables de 4 % à 5 % pour 2023 et 2024. En mai, Starbucks a suspendu ses prévisions pour l’exercice 2022, invoquant des blocages en Chine, des investissements dans ses employés américains et une inflation élevée.

Les actions de Starbucks ont baissé de 2,4% en début d’après-midi.