Starbucks pourrait vendre ses activités au Royaume-Uni – rapport

Starbucks a demandé à son conseiller Houlihan Lokey d’évaluer l’intérêt pour ses opérations au Royaume-Uni, a rapporté samedi le Times.

La chaîne de café continue “d’évaluer les options stratégiques” pour ses opérations internationales détenues par l’entreprise, a rapporté le journal, sans préciser comment elle a obtenu les informations.

Un porte-parole de Starbucks a déclaré à Bloomberg qu’il “n’est pas dans un processus de vente formel pour les activités britanniques de l’entreprise”.

Le Royaume-Uni est le plus grand marché de Starbucks en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’année dernière, elle comptait 1 000 magasins en Grande-Bretagne, dont 297 appartenant à l’entreprise et 703 gérés par des titulaires de licence, l’entreprise a dit dans un rapport financier pour l’exercice clos en octobre 2021.

Le chiffre d’affaires total était de 328 millions de livres sterling (3,7 milliards de rands) pour l’exercice, et Starbucks UK Coffee avait remboursé intégralement un prêt de 25 millions de livres sterling de sa société mère pour compenser les pertes dues à la réduction des ventes au cours des premiers mois de la pandémie de coronavirus, il a dit.

Alors que la chaîne de café a connu un rebond de ses revenus après l’assouplissement des blocages de Covid-19 au Royaume-Uni, elle a déclaré que les performances financières des magasins appartenant à l’entreprise n’avaient pas retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie. Les bureaux, les voyages et les magasins du centre-ville étaient à la traîne des autres emplacements. Starbucks a ouvert 14 nouveaux magasins d’entreprise au cours de l’exercice 2021 et en a fermé cinq, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, le chercheur de marché Allegra Group a déclaré que les chaînes de café au Royaume-Uni prendra quatre ans pour se remettre de la crise du Covid.

– Avec l’aide de Victoria Cavaliere.