Starbucks nomme Laxman Narasimhan comme son prochain PDG

Narasimhan deviendra le nouveau PDG de Starbucks le 1er octobre. Il entrera officiellement en fonction en avril et rejoindra ensuite également le conseil d’administration de la société.

Le groupe Reckitt Benckiser, dont Narasimhan a récemment occupé le poste de PDG, a annoncé plus tôt jeudi qu’il démissionnerait.

Narasimhan entre dans le rôle à un moment charnière pour Starbucks.

Aux États-Unis, l’entreprise tente de repousser une vague de syndicalisation aux États-Unis. Pendant ce temps, les restrictions strictes de Covid-19 ont nui aux activités de l’entreprise en Chine, un marché crucial.

Au cours des six mois précédant la prise de fonction officielle de Narasimhan, il passera du temps avec Schultz, d’autres chefs d’entreprise, employés et clients et se familiarisera avec le plan de réinvention récemment présenté par Schultz, qui a déclaré que l’entreprise avait besoin d’une refonte.

“L’entreprise Starbucks telle qu’elle est construite aujourd’hui n’est pas configurée pour satisfaire pleinement l’évolution des comportements, des besoins et des attentes de nos partenaires ou clients”, a écrit Schultz dans une lettre ouverte en juillet. “Il n’est pas conçu pour l’avenir auquel nous aspirons pour nous-mêmes et les communautés dans lesquelles nous servons.”

Le plan de changement de Schultz comprend “l’amélioration radicale” de l’expérience des employés et la refonte des magasins, écrivait-il à l’époque. La société a depuis apporté des changements comme la fermeture de certains magasins, invoquant des problèmes de sécurité.

Narasimhan a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il était “humilié” de rejoindre Starbucks “car la réinvention et les investissements dans les expériences des partenaires et des clients nous positionnent pour répondre aux demandes changeantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui”.

Jeudi, Schultz a déclaré que Narasimhan était la bonne personne pour le poste.

“Il est un leader stratégique et transformationnel avec une expérience approfondie dans la création de marques de consommation puissantes”, a déclaré Schultz. “C’est le leader que nous recherchions.”

L’ancienne société de Narasimhan, Reckitt Benckiser, est le fabricant britannique de plusieurs marques d’hygiène et de santé, notamment les préservatifs Durex, Lysol et Mucinex. Il a été nommé PDG de la société multimilliardaire en 2019.

La société britannique a déclaré dans un communiqué plus tôt jeudi que “Laxman a décidé pour des raisons personnelles et familiales de retourner aux États-Unis et a été approché pour une opportunité qui lui permet d’y vivre”.

Avant de rejoindre Reckitt Benckiser, Narasimhan a occupé plusieurs postes chez PepsiCo ( DYNAMISME ) , dont le directeur commercial mondial. Il a également été associé principal chez McKinsey, se concentrant sur la consommation et la vente au détail.

Mellody Hobson, présidente indépendante du conseil d’administration de Starbucks, a qualifié Narasimhan de “leader inspirant”, ajoutant que “son expérience approfondie et pratique de la conduite de transformations stratégiques dans des entreprises mondiales en contact avec les consommateurs fait de lui le choix idéal”.

La nouvelle de la nomination de Narasimhan précède la journée annuelle des investisseurs de Starbucks le 13 septembre.