Starbucks ne profitera pas de la reprise post-Covid de la Chine

BEIJING – Les dépenses de consommation chinoises ne reviendront pas de sitôt aux niveaux d’avant Covid, un problème pour les marques internationales telles que Starbucks, a déclaré Morgan Stanley dans un rapport dimanche.

Non seulement les gens sont plus prudents, mais ils ont maintenant plus de choix.

Du côté des dépenses, trois facteurs pèsent sur le consommateur chinois cette année, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Premièrement, la Chine n’a pas distribué de chèques de relance aux consommateurs comme les États-Unis et d’autres parties du monde l’ont fait à la suite de Covid.

Deuxièmement, les restrictions pandémiques et les changements réglementaires ont supprimé 30 millions d’emplois dans le secteur des services qui auraient existé avant Covid, ont estimé les analystes.

Environ 20 millions de ces emplois devraient revenir plus tard cette année et la prochaine, selon le rapport. Mais les analystes s’attendent à ce que les 10 millions restants prennent plus de temps à restaurer car ils ont été touchés par la répression de Pékin contre l’éducation, la technologie Internet et la propriété.

Troisièmement, le marché du logement est demeuré durablement faible à la suite des efforts du gouvernement pour limiter la spéculation.

Auparavant, pas plus tard qu’au cours du premier semestre 2021, les ventes immobilières avaient mené la reprise, ont souligné les analystes de Morgan Stanley.