Starbucks met à jour sa politique de masque pour les clients vaccinés

Starbucks a changé sa politique de port de masques à l’intérieur de ses cafés après que les Centers for Disease Control and Prevention aient déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus à se couvrir le visage à l’intérieur.

À partir de lundi, le géant du café exigera désormais que les clients entièrement vaccinés portent des masques si cela est requis par la législation locale ou nationale. La chaîne a exigé des couvertures faciales dans ses cafés depuis le 15 juillet.

Starbucks est l’un des rares restaurants et détaillants à avoir mis à jour ses directives de masque après l’annonce du CDC. Walmart, Costco et Trader Joe’s autorisent les achats sans masque, sauf lorsque les couvertures faciales sont exigées par l’État ou par mandat local. D’autre part, Target, Home Depot, Gap et Ulta Beauty ont tous déclaré qu’ils maintiendraient leurs précautions en cas de pandémie et continueraient à suivre les développements dans les semaines et les mois à venir.

La mise à jour de la politique relative aux masques de Starbucks ne semble pas avoir d’impact sur le port du masque des baristas. Depuis février, la chaîne de café a exigé de ses employés de restaurant dans les établissements exploités par l’entreprise aux États-Unis et au Canada le port de couvre-visage multicouches ou double masque.

Les actions de Starbucks ont augmenté de près de 4% jusqu’à présent cette année, donnant à la société une valeur marchande de 131 milliards de dollars. L’entreprise a été frappée par la pandémie et les commandes au domicile, mais les ventes des magasins comparables aux États-Unis sont revenues à des niveaux d’avant la pandémie au cours de son deuxième trimestre fiscal.