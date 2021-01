Starbucks lance 2021 avec un nouveau menu d’hiver et des ajouts à sa gamme permanente.

À partir de mardi dans les établissements participants du pays, les clients peuvent commander le nouveau Honey Almondmilk Cold Brew et Pistachio Latte inspiré d’une boisson lancée pour la première fois chez Starbucks Reserve Roasteries. Le latte est fait d’espresso et de lait cuit à la vapeur combiné avec une sauce à base de vraies pistaches et des saveurs de garniture au beurre brun salé.

Le géant du café basé à Seattle a également annoncé que les bouchées d’oeuf sous vide de chou frisé et de champignon Portabella, et le retour de Honey Almondmilk Flat White sont des articles permanents.

Il y a aussi un Red Velvet Loaf et Earth Cake Pop disponibles pour une durée limitée, ainsi que deux cafés à grains entiers Starbucks Reserve – Guatemala Huehuetenango et Ethiopia Yirgacheffe Chelelektu.

Le café Starbucks Reserve sera vendu dans 3200 magasins exploités par la société aux États-Unis et n’était auparavant servi que dans les Starbucks Reserve Roasteries, les bars Reserve et dans certains magasins Starbucks du monde entier, a déclaré la société, ajoutant à l’utilisation de l’application Starbucks pour trouver quels endroits portent le café.

D’autres boissons comme le nouveau Pistachio Latte qui a également fait ses débuts chez Starbucks Roasteries avant d’être lancé dans les magasins Starbucks sont le Nitro Cold Brew et des boissons de saison telles que le Cascara Latte, le Smoked Butterscotch Latte et le Juniper Latte.

L’annonce de Starbucks est l’une des nombreuses annonces faites par les restaurants sur les nouveaux éléments du menu. La semaine dernière, Dunkin ‘a sorti le nouveau Extra Charged Coffee avec 20% de caféine en plus et un Dunkfetti Donut.

Le nouveau riz au chou-fleur à la coriandre et à la lime de Chipotle a fait ses débuts dans tout le pays lundi et McDonald’s a annoncé qu’il publierait trois nouveaux sandwichs au poulet le 24 février.

Le mois dernier, Starbucks a partagé lors de sa journée biennale des investisseurs que les boissons froides contenant du lait non laitier continuent de résonner auprès des clients et a déclaré que les milléniaux et les générations de moins de 30 ans étaient deux fois plus susceptibles de boire du café froid.

Menu d’hiver 2021 de Starbucks

Voici une description des articles à durée limitée, disponibles jusqu’à épuisement des stocks:

Latte à la pistache: La boisson est disponible chaude, glacée et mélangée et associe la pistache avec un espresso et du lait cuit à la vapeur, puis finie avec une garniture au beurre brun salé.

La boisson est disponible chaude, glacée et mélangée et associe la pistache avec un espresso et du lait cuit à la vapeur, puis finie avec une garniture au beurre brun salé. Infusion froide au miel et au lait d’amande: La boisson non laitière est préparée avec Starbucks Cold Brew, combinée avec du miel, puis garnie de lait d’amande.

La boisson non laitière est préparée avec Starbucks Cold Brew, combinée avec du miel, puis garnie de lait d’amande. Earth Cake Pop: Le gâteau au chocolat est trempé dans un « glaçage chocolaté bleu et fini avec des paillettes vertes et blanches » et ressemble à la terre.

Le gâteau au chocolat est trempé dans un « glaçage chocolaté bleu et fini avec des paillettes vertes et blanches » et ressemble à la terre. Pain de velours rouge: Le dessert combine un gâteau à la vanille et un gâteau de velours rouge classique et garni d’un glaçage au chocolat blanc.

Nouveaux éléments de menu permanents

Starbucks a annoncé que ces éléments seraient au menu permanent:

Miel Amande Blanc Plat: Ce plat blanc, qui a fait ses débuts en janvier 2020, revient et associe le lait d’amande et l’espresso Starbucks Blonde au miel.

Ce plat blanc, qui a fait ses débuts en janvier 2020, revient et associe le lait d’amande et l’espresso Starbucks Blonde au miel. Bouchées d’oeufs sous vide au chou frisé et aux champignons portabella: Le chou frisé haché et les champignons portabella sont pliés en œufs sans cage avec du fromage Monterey Jack.

