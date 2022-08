Starbucks informe les travailleurs de deux magasins des fermetures, le syndicat réclame des représailles

Un signe est vu alors que les militants participent à un événement surnommé la fête de non-anniversaire et la ligne de piquetage pour le PDG de Starbucks, Howard Schultz, le 19 juillet 2022 à New York. Des militants se sont rassemblés près de la maison de Schultz à West Village à l’occasion de son 75e anniversaire pour protester contre le traitement réservé aux travailleurs de Starbucks qui tentent de se syndiquer, ainsi que contre l’annonce récente de Schultz de fermer définitivement 16 sites.

Starbucks a informé les travailleurs de deux sites que leurs magasins fermeront, une décision qui, selon le syndicat de la chaîne de café, est une mesure de représailles pour les efforts de syndicalisation.

L’entreprise a déclaré que l’activité syndicale n’est pas la raison des fermetures. Il a déclaré qu’un site de Kansas City, Missouri, où les résultats du vote sont en attente, ferme ses portes en raison de problèmes de sécurité. Il a déclaré qu’un emplacement de Seattle, où les travailleurs ont voté pour s’organiser en avril, fermera et rouvrira, exploité comme un emplacement sous licence par une épicerie voisine. Starbucks engagera des négociations avec le syndicat pour rechercher un accord qui donne aux travailleurs la possibilité d’être transférés dans d’autres magasins.

“Nous continuons d’évaluer l’expérience des partenaires et des clients dans tous nos magasins dans le cadre de nos activités commerciales régulières”, a déclaré mardi Starbucks dans un communiqué à propos de l’emplacement de Seattle, ajoutant que sa décision contribuerait à renforcer la relation de l’emplacement avec les clients de l’épicerie. boutique.

Environ 200 des quelque 9 000 emplacements de Starbucks aux États-Unis ont voté pour se syndiquer.

Sous la direction du PDG par intérim, Howard Schultz, Starbucks s’est concentré sur la réinvention de l’entreprise et a mis l’accent sur les priorités, notamment la sécurité des magasins et les opportunités d’avancement pour les travailleurs. Dans le cadre de la poussée, Starbucks a fermé plus d’une douzaine de magasins pour des raisons de sécurité, la plupart sur la côte ouest. Une lettre envoyée aux employés le mois dernier citait des problèmes de sécurité personnelle et de santé mentale et la consommation de drogue dans certains endroits.

Mais le syndicat maintient que certaines fermetures ne se limitent pas à la sécurité, pointant vers une liste de 19 établissements Starbucks qui ont fermé ou sont en train de fermer, dont huit se sont syndiqués, ont déposé un dossier ou ont commencé à s’organiser.

“Si Starbucks était sérieux au sujet de la résolution des problèmes de sécurité, ils pourraient travailler avec des partenaires et notre syndicat. Au lieu de cela, Schultz et Starbucks ont envoyé un message fort et clair – plaignez-vous de la sécurité, et nous fermerons votre magasin”, a déclaré Starbucks Workers United dans une déclaration.

Les dernières mesures prises par Starbucks interviennent après que l’entreprise a demandé au Conseil national des relations du travail de suspendre toutes les élections syndicales par scrutin postal dans ses magasins à l’échelle nationale, alléguant des actions inappropriées pendant le processus de vote dans la région de Kansas City, et probablement ailleurs. L’entreprise a cité un lanceur d’alerte qui l’a approché au sujet du processus de vote et a demandé à la commission du travail d’interrompre les élections jusqu’à ce qu’une enquête soit terminée.

Le mois dernier, Chipotle a définitivement fermé un magasin à Augusta, dans le Maine, affirmant qu’il ne pouvait pas y résoudre les problèmes de personnel. Les travailleurs cherchant à organiser ce magasin ont déposé une plainte auprès du NLRB, affirmant que cette décision était une mesure de représailles.

Dans un e-mail adressé à un avocat de Starbucks Workers United concernant le site de Seattle, l’avocat de Starbucks a déclaré que son objectif était de faire en sorte que les employés travaillent dans d’autres magasins dès que possible afin qu’il n’y ait “aucune interruption dans leur vie professionnelle”. L’e-mail, vu par CNBC, indique également que la société se réserve le droit de “demander le retrait de [union] certification” si une faute est constatée lors de l’élection du magasin.