Starbucks ferme 16 magasins pour des raisons de sécurité

“Après mûre réflexion, nous fermons certains magasins dans des endroits qui ont connu un volume élevé d’incidents difficiles qui rendent dangereux de continuer à fonctionner”, a déclaré un porte-parole à CNN Business dans un e-mail.

Les magasins sont à Seattle ; Los Angeles; Crême Philadelphia; Washington, DC et Portland, Oregon. Ils seront fermés fin juillet.

Dans une lettre adressée lundi aux employés, Debbie Stroud et Denise Nelson, toutes deux vice-présidentes principales des opérations américaines, ont discuté de la sécurité dans les magasins Starbucks.

Les employés “voient de première main les défis auxquels sont confrontées nos communautés – sécurité personnelle, racisme, manque d’accès aux soins de santé, crise de santé mentale croissante, consommation croissante de drogues, etc.”, ont-ils écrit, ajoutant que “avec des magasins dans des milliers de communautés à travers le pays, nous savons que ces défis peuvent parfois se retrouver également dans nos magasins. »

Stroud et Nelson ont déclaré qu’ils “lisaient chaque rapport d’incident que vous remplissiez”, ajoutant que “c’est beaucoup”.

Pour que les travailleurs se sentent plus en sécurité dans les magasins, l’entreprise propose une formation de tireur actif et d’autres types de formations, ont-ils écrit.

Il offre également des avantages pour la santé mentale, l’accès aux soins d’avortement, la clarté autour des quarts de travail et des politiques des magasins, et plus encore, indique la lettre. L’entreprise peut également fermer les toilettes au public, annulant une politique de 2018.

Dans les cas où il n’est pas en mesure de créer un environnement sûr dans un magasin, Starbucks le fermera définitivement, indique la lettre. Dans ces cas, l’entreprise déplacera les employés dans les magasins voisins.

Une nouvelle ère pour Starbucks

Les mouvements font partie d’un effort plus large pour réorganiser l’entreprise, comme indiqué dans une lettre de lundi de Schultz.

“Nous devons réinventer Starbucks pour l’avenir”, a-t-il écrit, notant que l’entreprise doit “radicalement” améliorer l’expérience des employés. Il a ajouté que sur la base des commentaires des employés, l’entreprise s’efforcera de créer “la sécurité, l’accueil et la gentillesse pour nos magasins”.

Schultz est entré dans le rôle de PDG pour la troisième fois en avril. Au cours des derniers mois, il a passé du temps avec les employés, écoutant leurs préoccupations et recueillant des commentaires. Il s’est également efforcé de dissuader les travailleurs de se syndiquer, demandant aux travailleurs d’éviter les syndicats avant même son retour officiel dans l’entreprise en tant que directeur général.

Mais la campagne de syndicalisation n’a fait que croître.

Au 24 juin, le NLRB a accrédité des syndicats dans 133 magasins Starbucks avec plus de 3 400 employés horaires parmi eux et des décisions certifiées contre la syndicalisation dans 15 emplacements. Des élections sont en cours dans des dizaines de magasins supplémentaires.

Même avec les votes favorables aux travailleurs, les magasins syndiqués ne représentent qu’une fraction des quelque 9 000 magasins exploités par Starbucks aux États-Unis. Mais Starbucks a clairement indiqué qu’il ne voulait pas que les employés adhèrent à un syndicat et qu’il ne garantirait pas certains avantages à ceux qui le feraient.

Dans un tweet, Starbucks Workers United Seattle a demandé si la décision de fermer l’un des sites de Seattle a été fait de bonne foi

Et en juin, les employés de Starbucks dans un magasin d’Ithaca, à New York, ont affirmé que leur magasin était fermé en représailles à leur activisme syndical. Le comité des travailleurs a déclaré à l’époque qu’il déposait une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du Conseil national des relations de travail, alléguant que Starbucks faisait une “tentative manifeste d’effrayer les travailleurs à travers le pays”.

Concernant cette fermeture de magasin, un porte-parole de la société a déclaré à l’époque que Starbucks ouvrait et fermait des magasins dans le cadre de ses opérations régulières, sans fournir de raisons spécifiques.

“Nos dirigeants locaux, régionaux et nationaux ont travaillé avec humilité, soin et urgence pour créer le type d’environnement de magasin que les partenaires et les clients attendent de Starbucks”, a déclaré le porte-parole de Starbucks en juin. “Notre objectif est de nous assurer que chaque partenaire est soutenu dans sa situation individuelle et nous avons des opportunités immédiates disponibles sur le marché.”

Au cours de son dernier exercice, Starbucks a fermé 424 magasins corporatifs aux États-Unis, soit environ 5 % de son total, tout en ouvrant 449 nouveaux emplacements.

– Chris Isidore et Ramishah Maruf de CNN Business ont contribué à ce rapport.