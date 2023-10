Starbucks et Workers United s’affrontent sur la position du syndicat entre Israël et le Hamas

Les publications pro-palestiniennes du syndicat Starbucks Workers United (SBWU) sur les réseaux sociaux nuisent à la chaîne du café à plus d’un titre, affirme l’entreprise. Mais le syndicat affirme que ce n’est qu’un prétexte pour Starbucks pour riposter aux syndicats.

Le 9 octobre, le syndicat a publié une image, supprimée depuis, d’un bulldozer détruisant une partie de la frontière entre Israël et Gaza avec le texte « Solidarité avec la Palestine », tandis que les sections syndicales de l’Iowa, de Chicago et de Boston organisaient des rassemblements en soutien à Palestiniens.

Confondant la position du syndicat avec celle de Starbucks, des clients déçus affrontent les employés des cafés Starbucks et envoient des messages graphiques et colériques au centre de service client de l’entreprise, affirme Starbucks. Un chœur de plus en plus nombreux appelle également au boycott de Starbucks. L’entreprise dit avoir reçu plus de 1 000 plaintes à propos du poste du syndicat.

Pour se démarquer de la position du syndicat, Starbucks a clarifié sa position et a envoyé au syndicat une lettre de cessation pour cesser d’utiliser le nom de l’entreprise et les images qui ressemblent à son logo. Comme cela n’a donné aucune réponse, Starbucks a eu recours à déposer une plainte dans l’Iowa hier (18 octobre).

La chaîne de café, qui compte 34 000 établissements dans le monde, prétend que Les publications sur les réseaux sociaux « en soutien à la violence en Israël » par le syndicat, qui représente environ 9 000 baristas de 366 magasins américains syndiqués, « ont conduit à des dégâts matériels, à des menaces et à des appels au boycott ».

Starbucks Workers United poursuit en justice

Le SBWU a riposté en déposant sa propre plainte contre Starbucks le même jour devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie, affirmant que personne ne confondait l’entreprise et le syndicat.

Le syndicat accuse l’entreprise de l’avoir diffamé en laissant entendre qu’il soutient le terrorisme et la violence. Il indique le tweet non autorisé, qui a été retiré dans les 40 minutes suivant la publicationn’a pas indiqué que le syndicat soutenait le terrorisme.

Il demande au tribunal de décider qu’il peut continuer à utiliser le nom Starbucks – qu’il utilise depuis août 2021 – et une version modifiée du logo circulaire vert de l’entreprise. C’est la norme quand tu considérez les gens comme les logos de l’Amazon Labour Union et de la National Football League Players Association.

Les travailleurs considèrent le litige comme un stratagème antisyndical.

Citation : Starbucks contre le syndicat

SBWU le 17 octobre : « Starbucks cherche à exploiter la tragédie en cours au Moyen-Orient pour renforcer sa campagne antisyndicale. » Starbucks le 18 octobre : « De tels comportements imprudents et répréhensibles doivent être abordés sous l’angle de la sécurité de nos partenaires et de la clarté publique de la position officielle de Starbucks, qui condamne la violence dans la région. Cette position s’inscrit en dehors de notre engagement continu en faveur de négociations de bonne foi sur lequel nous avons insisté à travers des centaines de demandes et de dépôts de plaintes pour pratiques de travail déloyales.

Une liste non exhaustive des tactiques antisyndicales de Starbucks

Une ombre de doute a probablement été jetée sur les intentions de Starbucks en raison de son hostilité dans le passé. La chaîne du café ne donne pas aux syndicats la représentation dont ils rêvent. Les politiciens ont a appelé l’entreprise et l’ancien PDG Howard Schulz participé lors d’une audience au Sénat sur la question.

Souvent, il mène activement campagne contre l’organisation de la main-d’œuvre. Quelques exemples incluent:

💸 Augmenter les salaires des travailleurs des magasins non syndiqués.

☕ Fermeture des cafés où les travailleurs voulaient se syndiquer.

😠 Appliquer des politiques strictes concernant le code vestimentaire, l’assiduité, les congés, la nourriture et les boissons gratuites pendant le travail, et plus encore, prétendument pour prendre des mesures punitives contre les travailleurs qui tentent de s’organiser.

💼 Sureffectif des magasins avec les prochains votes de syndicalisation, embauche d’employés supplémentaires via des transferts ou de nouvelles embauches pour diluer le bassin.

📌 Interdire aux employés d’afficher de la littérature syndicale dans les magasins où l’affichage d’autres types de littérature est autorisé.

🕴 Visites inopinées de la direction qui surveille secrètement les discours syndicaux et prononce ouvertement des discours contre eux.

🕒 Retarder les négociations.

Cependant, il pourrait y avoir un espoir de réconciliation. Schultz a affirmé être un farouche opposant aux syndicats mais son successeur, Laxman Narasimhan, n’a pas encore rendu public ses réflexions.

Une brève chronologie des combats entre Starbucks et les syndicats depuis le conflit Israël-Hamas

7 octobre : Le Hamas, le parti au pouvoir en Palestine et désigné comme organisation terroriste au niveau international, déclenche l’attaque palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël, tuant des milliers de civils. Israël riposte, tuant des milliers d’autres.

9 octobre : Workers United publie l’image d’un bulldozer détruisant une partie de la frontière entre Israël et Gaza avec le texte « Solidarité avec la Palestine » – un message supprimé depuis qui, selon Starbucks, reflète « leur soutien à la violence perpétrée par le Hamas ». Les sections syndicales de l’Iowa, de Chicago et de Boston ont également encouragé des rassemblements en soutien aux Palestiniens.

10 octobre : Mary Kay Henry, présidente de l’organisation mère de Workers United, Service Employees International Union (SEIU), partage une déclaration affirmant que le groupe syndical « se tient aux côtés de tous ceux qui souffrent, tout en condamnant fermement l’antisémitisme, l’islamophobie et la haine sous toutes ses formes ».

11 octobre : Sénateur de Floride Rick Scott messages sur Xdemandant aux gens de « boycotter » Starbucks pour son soutien à une organisation terroriste et appelle les dirigeants à dénoncer ces déclarations. «Si vous allez chez Starbucks, vous soutenez le meurtre de Juifs », a déclaré Randy Fine, représentant de l’État de Floride. sonne.

12 octobre : Scott dit il est « content » que Starbucks ait clarifié qu’il n’approuve pas la déclaration de Workers United.

13 octobre : Starbucks contacte Workers United avec un cesser et s’abstenir avis, exigeant qu’ils cessent d’utiliser le nom, le logo et la propriété intellectuelle de l’entreprise, ainsi que d’émettre une correction immédiate.

17 octobre : Sara Kelly, directrice des partenaires de Starbucks, dans une lettre informant le personnel, déclare que la présidente du syndicat, Lynne Fox, a a rejeté la demandeet l’entreprise devoir prendre des mesures juridiques.

18 octobre : L’entreprise intente une action en justice et le syndicat répond en justice.