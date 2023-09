Starbucks et Dunkin lancent des épices à la citrouille et des menus d’automne en avance

Dans la majeure partie des États-Unis, le feuillage des arbres est vert et les températures sont chaudes. Mais pour de nombreux restaurants et détaillants, l’automne est déjà là.

Les bonbons d’Halloween et les lattés aux épices de citrouille attendaient après la fête du Travail pour faire leurs débuts annuels, marquant le début de l’automne plusieurs semaines avant le début officiel de la saison. Mais ces dernières années, les restaurants et les détaillants ont lancé leurs produits et boissons automnaux encore plus tôt.

Le nombre de lancements de citrouilles à durée limitée a plus que doublé pour atteindre 86 en août 2022 par rapport à 2019, selon Technomic, qui a suivi les 500 plus grandes chaînes de restaurants et les 40 meilleurs magasins de proximité. Novembre est toujours le mois le plus populaire pour lancer des articles à base de citrouille à durée limitée programmés pour Thanksgiving, mais août gagne du terrain.

La chute prolongée des restaurants et des détaillants survient également alors que les aliments et les boissons à base de citrouille deviennent plus populaires tout au long de l’automne. En 2019, les restaurants et les dépanneurs ont lancé 268 articles saisonniers sur le thème de la citrouille. En 2022, ce nombre avait plus que doublé pour atteindre 559 articles.

Ken Harris, associé directeur chez Cadent Consulting Group, a déclaré que trois raisons ont motivé ce changement.

« [The companies] gagner de l’argent avec cela, les produits ont bon goût et ils ont des études de consommation qui indiquent qu’ils ont la permission de repousser les limites du timing », a-t-il déclaré à CNBC.

Alors que les écoles ont insisté pour une rentrée scolaire plus précoce, la fête du Travail a perdu une partie de son statut d’indicateur saisonnier. Puisque de nombreuses familles se préparent de toute façon pour l’école en août, l’automne semble approcher à grands pas. Ramasser des bonbons d’Halloween lors des achats de la rentrée aide certains parents à faire d’une pierre deux coups.