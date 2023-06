Starbucks et Amazon gagnent ne signifient pas que les syndicats font un retour

De temps en temps, les journalistes voient quelques campagnes de syndicalisation réussies aux États-Unis, comme chez Starbucks ou Amazon, et concluent que les États-Unis sont au milieu d’une résurgence syndicale, que les syndicats sont «en plein essor» ou qu’ils sont « Rebondir soudainement et rapidement. »

Je suis, comme tout le personnel non cadre de Vox, membre de la Writers Guild of America, membre de l’Est et ancien membre du comité de négociation syndical de Vox, je comprends donc l’envie d’être optimiste quant à l’avenir du travail organisé, en particulier à une époque quand mes camarades du cinéma et de la télévision font la grève pour obtenir un meilleur contrat. Je suis solidaire avec eux et j’espère qu’ils obtiendront un excellent contrat.

Mais je pense qu’il est encore plus important d’être honnête sur la situation. Le travail organisé n’est pas en plein essor, rebondit ou dans une résurgence de quelque nature que ce soit. Au lieu de cela, il est en déclin, comme il l’a été pendant de nombreuses années.

Les données officielles du Bureau of Labor Statistics commencent en 1983. Cette année-là, 20,1 % de tous les travailleurs étaient syndiqués. Ce chiffre est tombé à 10,1% en 2022 – le plus bas jamais enregistré au cours de cette période. La baisse a été essentiellement continue, avec de brèves interruptions en 2008 et 2020, les travailleurs non syndiqués ayant perdu leur emploi plus rapidement que ceux bénéficiant de protections syndicales. Alors que la syndicalisation du secteur public a quelque peu fluctué (elle est passée de 36,7 % à 33,1 % de 1983 à 2022), la baisse de loin la plus marquée concerne le secteur privé, où les taux sont passés de 16,8 à 6 %.

Bureau des statistiques du travail

Greg Rosalsky de Planet Money l’a bien dit dans un article plus tôt cette année : « Bien qu’il y ait eu une légère augmentation de la syndicalisation en 2022, nous assistons à peine à un mouvement rajeuni assez fort pour inverser de manière spectaculaire le déclin à long terme des syndicats. »

Qu’est-ce qui explique le déclin des syndicats?

Commencer les données à 1983 donne une image trompeuse : le déclin des syndicats a commencé bien avant cette date.

L’économiste de Harvard, Richard B. Freeman, a rassemblé des données sur l’affiliation syndicale remontant à plus de 100 ans. Il montre que la part des ménages avec un membre syndiqué était d’environ 10 à 11 % avant la Grande Dépression. À partir de 1937 (ce n’est pas une coïncidence l’année où la Cour suprême a confirmé la loi pro-syndicale sur les relations de travail nationales adoptée deux ans plus tôt), vous voyez une augmentation spectaculaire du nombre de membres. Le taux est passé de 13,2 % en 1936 à 26,6 % en 1938. Le taux a culminé à environ un tiers des ménages et est resté dans cette fourchette pendant des décennies. Mais au milieu des années 1950, une baisse légère mais perceptible s’amorçait déjà, qui se poursuit depuis.

Richard Freeman, 1997

J’ai vu deux grandes théories expliquant pourquoi cela s’est produit. Le premier met l’accent sur la politique : les pays avec des gouvernements plus à gauche ont connu une baisse plus faible des syndicats. Au Canada, par exemple, la part des travailleurs dans un syndicat a diminué, mais la chute est moins brutale qu’aux États-Unis, ce qui pourrait s’expliquer par ses lois plus favorables aux syndicats.

La seconde met l’accent sur le fait que les entreprises syndiquées ont tendance à accroître leurs effectifs moins rapidement que les autres entreprises. Cela a du sens : les syndicats augmentent les salaires, donc la main-d’œuvre syndicale coûte plus cher. Mais au fil du temps, cet effet signifie qu’une part de plus en plus importante de la main-d’œuvre est non syndiquée, car les entreprises non syndiquées sont en mesure de croître plus rapidement.

Dans un article historique de 2001, l’économiste Henry Farber et le sociologue Bruce Western ont qualifié cela de facteur majeur du déclin des syndicats aux États-Unis. Ils ont estimé que les syndicats devraient multiplier par six leur taux d’organisation juste pour maintenir le taux d’adhésion aux États-Unis constant. Pour augmenter la syndicalisation, ils auraient besoin d’une explosion encore plus spectaculaire et improbable de la syndicalisation.

Je penche pour cette dernière théorie. Cela aide à expliquer pourquoi vous n’avez pas vu un effondrement des taux de syndicalisation lorsque des gouvernements hostiles (comme ceux de Ronald Reagan ou George W. Bush) sont arrivés au pouvoir, mais plutôt le même déclin progressif que celui qui s’est produit sous les démocrates.

Des lois, pas des vibrations

Quelle que soit l’explication que vous choisirez, toute tentative de revitalisation syndicale nécessitera bien plus que l’organisation de quelques établissements Starbucks. Cela nécessitera une modification radicale du droit du travail.

Le livre du politologue David Madland Réunion entre bien dans les détails, mais l’essentiel est que vous devez trouver des moyens d’organiser des syndicats dans des secteurs entiers, pas seulement lieu de travail par lieu de travail. Dans de nombreux pays européens, les entreprises ne paient pas de pénalité pour avoir payé de bons salaires syndicaux ; les contrats syndicaux sont « étendus » à des secteurs entiers. Si les chauffeurs d’UPS remportent un bon contrat, FedEx devra alors également respecter ces conditions, même s’il n’a pas de syndicat du personnel.

Ce serait un changement ambitieux. La loi PRO, la grande priorité des mouvements ouvriers au Congrès (qui est actuellement morte dans l’eau étant donné le contrôle républicain de la Chambre), ne ferait pas grand-chose pour la faire avancer ; cette loi renforcerait principalement le système existant basé sur le lieu de travail, qui est précieux mais insuffisant. Certains États comme la Californie expérimentent la négociation sectorielle, mais nous n’en sommes encore qu’au tout début.

L’avenir du travail, je pense, repose beaucoup plus sur les efforts de réforme juridique destinés à permettre ce type de négociation plus large que sur quelques élections très médiatisées dans des entreprises individuelles. Ce n’est pas un travail sexy, mais c’est la seule chose qui pourrait redonner au travail organisé le pouvoir qu’il avait autrefois aux États-Unis.