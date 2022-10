Starbucks est un achat après la chute des actions en raison des inquiétudes suscitées par la politique de réouverture de la Chine

Les actions de Starbucks (SBUX) ont chuté de près de 6% lundi, craignant que la Chine ne prolonge sa politique zéro Covid après que le président Xi Xi Jinping a resserré son emprise sur le pouvoir – un obstacle potentiel pour le géant du café alors qu’il cherche à se développer dans le deuxième monde. plus grande économie. Mais nous voyons qu’il s’agit d’un revers à court terme qui présente en fait une opportunité d’achat. Certes, Starbucks fait tout ce qu’il peut pour augmenter les marges de ses magasins américains en modernisant les équipements et en repensant les formats de ses magasins. Cependant, une grande partie de la croissance de l’empreinte du détaillant de café est liée à la Chine. La direction vise 9 000 magasins dans le pays d’ici son exercice 2025, contre environ 6 000 aujourd’hui. Starbucks annonce qu’il prévoit d’ouvrir un nouveau magasin toutes les neuf heures au cours des trois prochaines années. Pourquoi la chaîne du café est-elle si haussière sur la région malgré un macroenvironnement incertain ? Plusieurs vents favorables soutiennent l’investissement dans la région. Certains des plus importants incluent : une classe moyenne croissante avec des budgets discrétionnaires en expansion, l’urbanisation et, en général, plus de personnes buvant du café chaque année. Il y a environ 10 ans, le consommateur chinois moyen buvait moins de 3 tasses de café par an, selon Starbucks. Ce nombre est passé à environ 10 tasses en 2019, 12 cette année, et devrait passer à environ 15 tasses en 2025. Seulement 15 tasses par an peuvent sembler minuscules par rapport au consommateur américain moyen, mais c’est une augmentation constante pour une population massive. qui n’a pas beaucoup d’autres endroits où aller boire du café. Le café est un marché très sous-pénétré en Chine. Il devient également de plus en plus populaire auprès des jeunes. Starbucks a déclaré lors de sa récente journée des investisseurs que “le café est en train de devenir le choix de boisson pour les jeunes consommateurs en Chine”. Une autre raison clé derrière les plans d’expansion agressifs de Starbucks en Chine est le retour sur investissement attendu dans ses magasins. La société estime que la période de récupération – le temps qu’il faut pour récupérer le coût d’un investissement – est inférieure à deux ans pour ses nouveaux magasins. En d’autres termes, Starbucks récupérera très rapidement l’argent qu’il investit. Bien que nous ne puissions pas prédire comment le marché réagira aux gros titres quotidiens en provenance de Chine, les inquiétudes à court terme concernant la politique de Covid n’enlèvent rien à la ambitions à long terme de l’entreprise en Chine. Nous serions acheteurs sur la faiblesse du SBUX aujourd’hui si nous n’étions pas limités dans nos échanges, et nous espérons pouvoir acheter en dessous de notre base de coût moyen lorsque nos restrictions commerciales le permettront. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un magasin Starbucks est visible à l’intérieur du terminal Tom Bradley de l’aéroport LAX de Los Angeles, en Californie. Lucy Nicholson | Reuter