Starbucks devrait dévoiler mardi un plan de réinvention alors que le géant du café est aux prises avec l’évolution du comportement des consommateurs, des conceptions de magasins obsolètes et une poussée syndicale aux États-Unis.

La stratégie est l’idée originale du PDG par intérim sortant, Howard Schultz, qui a repris ses fonctions au printemps après le départ à la retraite de Kevin Johnson. Schultz cédera les rênes au nouveau PDG Laxman Narasimhan en avril, mais restera pour aider à mettre en œuvre le plan.

Starbucks a déclaré que la journée des investisseurs de mardi à Seattle comportera des présentations et une séance de questions-réponses avec les dirigeants, mais il n’est pas clair si Narasimhan s’entretiendra avec les investisseurs pour la première fois.

La nouvelle stratégie de Schultz vise à déterminer comment la chaîne du café prévoit de stimuler la croissance dans un monde post-pandémique. Les actions de la société sont en baisse de 24% depuis le début de l’année, faisant baisser sa valeur marchande à 102 milliards de dollars. Une lente reprise en Chine, la pression syndicale aux États-Unis et une incertitude économique plus large ont pesé sur le titre, mais l’approbation par Wall Street du plan de réinvention pourrait revigorer les actions.

En août, Schultz a déclaré aux investisseurs que le plan s’attaquerait à “l’augmentation de l’efficacité” dans les cafés américains, le comportement des consommateurs changeant à la suite de la pandémie. Les clients commandent de plus en plus leurs cafés à partir de leur téléphone ou des voies de service au volant au lieu de s’asseoir dans les cafés. Les trois quarts des commandes de boissons au cours de son dernier trimestre étaient des boissons froides, généralement avec des suppléments coûteux.

Mais l’entreprise cherche également à apaiser les baristas qui se sont plaints du manque de personnel et du sentiment de surmenage. Plus de 230 cafés appartenant à l’entreprise aux États-Unis ont voté en faveur de la syndicalisation sous Workers United. L’entreprise, dirigée par Schultz, s’est efforcée de limiter le soutien des syndicats par des efforts tels que le refus d’étendre les salaires plus élevés aux cafés syndiqués et le licenciement des organisateurs.

La pression syndicale a ralenti ces derniers mois, mais Starbucks est toujours aux prises avec un taux de roulement élevé. Un quart des baristas américains quittent leur emploi dans les 90 jours, contre environ 10 % avant la pandémie, selon le Wall Street Journal.

De plus, Wall Street s’attend à une mise à jour mardi des perspectives à long terme de la société. En mai, Starbucks a suspendu ses prévisions pour l’exercice 2022, invoquant des blocages en Chine, des investissements dans ses employés américains et une inflation élevée.

Les précédentes prévisions à long terme de la société prévoyaient une croissance du bénéfice ajusté par action de 10 % à 12 %, une croissance des revenus de 8 % à 10 % et une croissance mondiale des ventes des magasins comparables de 4 % à 5 %. L’analyste de Barclays, Jeffrey Bernstein, a écrit dans une note aux clients qu’il pense que la plupart des investisseurs préféreraient que la société abaisse légèrement ses perspectives afin qu’elle puisse constamment dépasser les attentes et relever ses prévisions.

Au cours de son dernier trimestre, Starbucks a enregistré une croissance mondiale des ventes à magasins comparables de 3 %, alimentée par une forte demande sur son marché domestique. Mais les restrictions de Covid-19 en Chine ont martelé la croissance de ses ventes dans les magasins comparables sur ce marché, son deuxième en importance.

La journée des investisseurs de mardi devrait commencer à 10 h 30 et se terminer à 18 h HE.