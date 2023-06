Starbucks dépose une plainte au NLRB contre le syndicat pour le décor Pride

Starbuck a riposté lundi contre le syndicat qui représente les baristas dans des centaines de magasins, portant plainte auprès du Conseil national des relations du travail pour les allégations de Starbucks Workers United selon lesquelles des dizaines de ses magasins n’étaient pas autorisés à installer le décor du mois de la fierté.

Les accusations du géant du café surviennent après que certains endroits ont commencé à faire du piquetage vendredi en réponse aux réclamations. Plus de 150 magasins se sont engagés à se joindre aux grèves dans tout le pays, représentant près de 3 500 travailleurs, a déclaré Workers United. Starbucks compte plus de 9 000 cafés appartenant à l’entreprise aux États-Unis

Le syndicat a allégué des cas dans au moins 22 États où les gestionnaires ont dit aux baristas qu’ils ne pouvaient pas décorer pour le mois de la fierté en juin, ou où les drapeaux de la fierté ont été retirés. La société a déclaré qu’elle n’avait pas modifié sa politique en matière de décorations.

Dans la plainte du NLRB lundi liée aux allégations du syndicat, Starbucks a déclaré que « le syndicat et ses agents se sont engagés dans une campagne de diffamation qui comprend des fausses déclarations délibérées aux partenaires de Starbucks ».

« Les violations du syndicat ont enflammé et attisé les tensions et les divisions sur le lieu de travail et provoqué des grèves et d’autres perturbations commerciales dans les magasins Starbucks », a déclaré Starbucks dans le dossier. « La campagne illégale du syndicat comprend, sans s’y limiter, de fausses déclarations délibérées qui incluent des déclarations fausses malveillantes et imprudentes sur le soutien de longue date de Starbucks au mois de la fierté et aux décorations dans ses magasins. Le syndicat a sciemment et faussement déclaré que Starbucks avait interdit toutes les décorations Pride de ses magasins. . »

Dans un deuxième dossier déposé auprès du NLRB en réponse à la description par le syndicat des avantages pour les travailleurs LGBTQ+, le géant du café a déclaré : « Starbucks continue de fournir à ses partenaires des prestations de soins affirmant le genre à la pointe de l’industrie. Le syndicat a sciemment et faussement déclaré que Starbucks avait éliminé ou a changé la couverture des avantages sociaux pour ses partenaires LGBTQIA2+. »

Le syndicat a déclaré qu’il avait déposé sa propre plainte en réponse aux allégations selon lesquelles les magasins n’avaient pas le droit de décorer. Il a déclaré que certaines des grèves étaient liées à ces accusations ainsi qu’à ses affirmations selon lesquelles Starbucks piétine les négociations collectives.

Workers United a déclaré qu’il était convaincu que les accusations déposées par Starbucks seraient rejetées et les a qualifiées de « cascadeur de relations publiques destiné à détourner l’attention des propres actions de Starbucks ».

« Chaque accusation portée par Starbucks contre notre syndicat a été rejetée par le NLRB pour manque de fondement… Regardez ce que fait Starbucks, pas ce qu’il dit », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

« Tout en attaquant le syndicat qui représente ses propres travailleurs, Starbucks a maintenant changé ses politiques en réponse aux actions des travailleurs. Si Starbucks veut vraiment être un allié de la communauté LGBTQIA+, ils écouteront en fait leurs travailleurs homosexuels en venant à la table de négociation. négocier de bonne foi », a ajouté Starbucks Workers United.

Pour sa part, Starbucks maintient que Workers United n’a répondu qu’à un quart des plus de 450 séances de négociation que Starbucks a proposées pour des magasins individuels à l’échelle nationale, à ce jour, et a déclaré qu’il s’engage à faire progresser les négociations vers un premier contrat.

Starbucks a pris des mesures supplémentaires lundi pour communiquer aux employés que ses politiques sur la décoration dans les magasins n’avaient pas changé. Les gestionnaires reçoivent des directives de sûreté et de sécurité et peuvent prendre des décisions dans ce cadre.

Starbucks dit qu’il a encouragé et continue d’encourager les magasins à célébrer les mois du patrimoine avec des partenaires, dont Pride.

« Je tiens à réaffirmer qu’aucune de nos politiques n’a été modifiée en ce qui concerne nos environnements de magasins inclusifs, notre culture d’entreprise et les avantages que nous offrons à nos partenaires. Pour souligner davantage cela, nous avons l’intention de publier des directives centralisées plus claires, et en tirant parti de ressources telles que le kit de planification des périodes (PPK) et Siren’s Eye, pour des affichages visuels et des décorations en magasin qui continueront de représenter l’inclusivité et notre marque », a déclaré Sara Trilling, vice-présidente exécutive Amérique du Nord pour Starbucks, dans un message envoyé aux partenaires. Lundi. « Personne ne peut nous enlever notre héritage et notre engagement continu à être un endroit où nous appartenons tous. »

« Tout au long de notre parcours, nos partenaires nous ont dit que vous souhaitiez faire preuve de créativité dans la manière dont nos magasins sont représentés et que vous considérez la créativité visuelle dans les magasins comme faisant partie de qui nous sommes et de notre culture », a déclaré Trilling. « De même, nous avons également entendu par nos canaux partenaires qu’il y a un besoin de clarté et de cohérence sur les directives actuelles concernant les affichages visuels et les décorations. »

Le conflit sur les décorations Pride dans les magasins Starbucks survient alors que les États du pays ont adopté une série de lois ciblant les personnes LGBTQ + – en particulier les Américains transgenres. Les consommateurs conservateurs ont boycotté l’inclusion ou le marketing auprès des personnes trans par des marques comme Bud Light et Target.

Les allégations du syndicat Starbucks suggéraient que le contrecoup avait atteint Starbucks, qui a longtemps eu la réputation de bastion libéral dans les entreprises américaines et vantait ses avantages pour la santé des travailleurs LGBTQ +.

– Amelia Lucas de CNBC a contribué à ce rapport.