Starbucks dépose une demande de marque pour les droits de dénomination des stades

Starbucks a déposé une demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques au début du mois de juin pour obtenir le droit d’utiliser son nom sur un stade ou des installations d’entraînement.

S’il est approuvé, le géant du café pourrait rejoindre FedEx, Little Caesars et Barclays en tant que sponsor corporatif d’un stade ou d’une arène. Les entreprises sont prêtes à débourser beaucoup d’argent pour la notoriété de la marque et la fidélité des fans qui peuvent découler d’un lieu de grande envergure portant le nom de l’entreprise. L’année dernière, Amazon aurait dépensé entre 300 et 400 millions de dollars pour les droits d’une arène à Seattle, désormais appelée Climate Pledge Arena.

Un porte-parole de Starbucks a déclaré que la société n’avait pas d’autres détails à partager au-delà du dépôt du 2 juin.

Selon le dépôt, Starbucks cherche à obtenir l’autorisation d’utiliser son nom pour promouvoir les « événements commerciaux, sportifs et de divertissement de tiers » et fournir « des stades et des installations d’entraînement pour des activités sportives et de divertissement ».

L’avocat en marques Josh Gerben a noté le dépôt vendredi sur Twitter, disant que c’est ainsi qu’une entreprise déposerait une demande de marque si elle cherche à obtenir les droits de dénomination d’un stade.

Les actions de Starbucks étaient à peu près stables dans les échanges matinaux. L’action a augmenté de 5% cette année, ce qui lui donne une valeur marchande de 132 milliards de dollars.