Starbucks a un problème climatique de tasse de café en tant que booms mobiles et au volant

Depuis 1985, Starbuck a permis aux clients de commander avec leurs propres gobelets réutilisables personnels au comptoir d’un magasin, offrant une remise de 10 cents aux clients qui ont choisi cette option durable. Mais si vous ne saviez pas que l’option existait, si vous avez perdu votre gobelet réutilisable il y a dix ans ou plus, ou si vous avez simplement abandonné après avoir oublié de l’apporter avec vous et laissé la moisissure se développer, le plus grand changement dans les gobelets à café réutilisables est toujours en cours. chaîne de café, qui utilise environ 7 milliards de gobelets jetables chaque année, représentant (avec les couvercles) environ 40 % des déchets d’emballage de l’entreprise. D’ici la fin de cette année, Starbucks s’est engagé à ce que tous les magasins américains permettent aux clients d’utiliser des gobelets réutilisables – qu’il a dévoilés pour la première fois en mars 2022 – pour toutes les visites en magasin, qu’il s’agisse d’une commande au comptoir, au volant ou mobile. C’est un grand changement pour une entreprise qui, au dernier trimestre, a déclaré que les commandes mobiles, le service au volant et la livraison représentaient 74% des ventes. À ce jour, l’option gobelet réutilisable n’est offerte qu’aux clients qui commandent en magasin. Les affaires se sont améliorées pour Starbucks – le titre a augmenté de 27% au cours de la dernière année, bien que ses performances boursières se soient affaiblies ce printemps. La société affirme qu’elle sert désormais plus de clients pendant les heures de pointe qu’elle ne le faisait avant la pandémie. Mais le plus important pour l’objectif des gobelets réutilisables est la tendance à l’augmentation des ventes de boissons froides, à l’augmentation de la personnalisation et à une corrélation accrue avec son programme de récompenses. La société affirme qu’au cours des dernières années, le nombre de boissons froides commandées – des boissons servies dans du plastique plutôt que du papier – a dépassé le nombre de boissons chaudes toute l’année. Pendant ce temps, deux boissons sur trois commandées ont demandé des personnalisations telles que des doses d’espresso et des arômes supplémentaires, et 57 % de toutes les ventes proviennent des membres de son programme de fidélité. Le passage au mobile et au service au volant est intervenu après avoir lutté pendant des années avec de longs temps d’attente dans les magasins qui ont conduit la chaîne à perdre de nombreuses ventes. Il existe un risque de temps d’attente supplémentaire pour les visites en magasin, car les clients doivent remettre aux baristas leurs gobelets réutilisables aux guichets du service au volant, et les commandes mobiles ne seront plus prêtes pour le ramassage immédiat lorsque les clients se rendront dans les magasins s’ils choisissent d’apporter leur propre tasse. L’expérience du café à emporter pourrait être remodelée si Starbucks atteint son objectif de gobelet réutilisable. La rapidité d’exécution des commandes est la clé du niveau supérieur de gestion de Starbucks. Dans le cadre de son « plan de réinvention », l’entreprise a mis en place ce qu’elle appelle le « système Siren » pour accélérer la production de boissons compliquées dans les magasins, nécessitant moins de déplacements pour les employés et les machines qui peuvent créer des boissons sans avoir besoin d’accéder ingrédients de plusieurs stations. Avant que le programme réutilisable ne s’étende à l’échelle nationale, Starbucks a effectué son dernier test de l’option entièrement réutilisable dans le Colorado, qui a débuté à la mi-avril et se poursuivra jusqu’à la fin de ce mois dans tous les établissements Starbucks de l’État. Le test du Colorado inclut les commandes au volant, mais pas les commandes mobiles. « Jusqu’à présent au cours de la période de test, nous n’avons constaté aucune perturbation de l’expérience client », a déclaré un porte-parole de Starbucks. Amelia Landers, vice-présidente de l’innovation produit de Starbucks, a déclaré à CNBC dans une interview l’année dernière lorsqu’elle a dévoilé le plan pour la première fois, « Nous faisons tellement de tests » – parmi lesquels des tests couvrant la commodité du client, la vitesse de la ligne au volant et opérations des employés. Il a également expérimenté la technologie du lave-vaisselle dans les magasins d’Hawaï et sur le campus de l’Arizona State University.

Initiatives de tasses à café réutilisables dans le monde

Starbucks a expérimenté des concepts de gobelets réutilisables sur les marchés du monde entier. Les tests les plus récents au Colorado semblent différents de ceux pratiqués dans d’autres villes et pays. À Taïwan, Starbucks a lancé son programme « Emprunter une tasse » dans 60 magasins tout au long de l’automne dernier, après un essai pilote réussi dans deux magasins, permettant aux clients d’emprunter une tasse dans un magasin Starbucks pour commander leur boisson. Pour inciter les clients à retourner le tasse qu’ils empruntent, ils doivent verser une caution remboursable d’environ 1,60 $ par tasse. Les clients peuvent ensuite retourner leur gobelet réutilisable dans un magasin participant ou en utilisant l’application Starbucks à un kiosque de retour de gobelets. Les gobelets retournés sont ensuite nettoyés et désinfectés pour être réutilisés pour de futures commandes. Des programmes similaires ont été adoptés dans des sites Starbucks spécifiques en Corée du Sud et à Tokyo, tandis qu’un test temporaire de cette initiative a eu lieu à Singapour. Un programme de gobelets consignés a également été mis en place dans des villes telles que Londres, Genève et Paris, et la société prévoit de proposer ce programme dans tous les magasins d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique d’ici 2025. « La réutilisation entraîne des réductions nettement plus importantes de la pollution climatique et des déchets. À grande échelle, la réutilisation permet également aux entreprises d’économiser de l’argent », a déclaré Matt Prindiville, PDG de la société de conteneurs échangeables Clynk. « Si Starbucks fait de la réutilisation la norme dans les zones métropolitaines où ils opèrent, ils n’auront pas besoin que les consommateurs apportent leurs propres tasses. Cela deviendra simplement la façon par défaut dont ils servent le café. »

Aux États-Unis, il n’y a pas eu beaucoup d’efforts pour mettre en œuvre ce système d’emprunt, sauf dans cinq magasins à Seattle. Pendant deux mois en 2021, ces magasins ont proposé aux clients de participer au programme « Borrow A Cup ». Cependant, la vitrine du siège social de la société à Seattle propose ce programme d’emprunt en continu depuis mars dernier, toutes les boissons étant vendues dans des gobelets réutilisables, et les clients ayant le choix d’apporter leur propre gobelet réutilisable ou de participer au programme d’emprunt du magasin. Pour le reste des magasins américains de Starbucks, l’accent reste mis sur l’encouragement des clients à apporter leur propre gobelet réutilisable pour remplir une commande. Alors que le programme d’emprunt résout le problème des clients qui oublient d’apporter leur gobelet réutilisable, l’approche actuelle aux États-Unis pourrait être un point de départ plus facile. « Il s’étend [the] pratique actuelle d’accepter les gobelets des clients dans les magasins », a déclaré Conrad MacKerron, vice-président senior du groupe d’actionnaires activistes As You Sow, qui fait partie des investisseurs qui poussent Starbucks et d’autres géants de l’alimentation comme McDonald’s à faire plus avec des options d’emballage réutilisables.

