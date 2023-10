Starbreeze Entertainment et Torus Games lancent aujourd’hui Tortue contre tortue – disponible maintenant dans Fortnite.

STOCKHOLM, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ — Tortue contre tortue est une île Fortnite où deux plates-formes de combat géantes et mobiles préparent le terrain pour un conflit épique ! Le jeu se joue en deux équipes (1 contre 1 à 8 contre 8) et les joueurs doivent rassembler des ressources autour de la carte pour financer la construction de tourelles et de défenses, et pour éliminer la plate-forme de leurs adversaires tout en protégeant la leur. Êtes-vous prêt à devenir le héros ?

Développé par le développeur de jeux australien Torus Games dans UEFN (Unreal Editor for Fortnite), Tortue contre tortue est disponible aujourd’hui ici dans Epic Games’ Fortnite dans le cadre du programme Fortnite Creator 2.0.

“Créer Turtle vs Turtle a été une aventure exaltante pour nous chez Torus Games, et le soutien de Starbreeze a été essentiel pour donner vie à notre vision. Avec leur soutien, nous avons créé une île unique que nous pensons que les joueurs vont adorer.”dit Bill McIntoshfondateur et PDG, Torus Games.

“Torus Games est une équipe solide avec un historique de développement de qualité et une grande indépendance. Ils étaient donc le partenaire idéal pour nous permettre d’explorer le monde de l’UEFN qu’Epic fait évoluer.”dit Gustav Nisserresponsable de l’édition tierce, Starbreeze Entertainment.

Starbreeze Entertainment sera l’éditeur par son nom et son support Tortue contre tortue et Torus Games avec son expertise en matière de gestion des versions, de marketing, de gestion de communauté, d’opérations de services en direct, de financement du développement, ainsi que de gestion et d’analyse de données..

Vous pouvez trouver le Tortue contre tortue île sur le web ici ou dans Fortnite en utilisant le code de l’île : 3946-9343-0288

À propos des jeux Torus

Torus Games est un développeur de jeux australien fondé en 1994 par Bill McIntosh et a livré plus de 140 titres sur 39 plateformes depuis sa création. Les titres récents incluent LEGO 2K Drive, World War Z, Matchpoint Tennis Champions et Praetorians HD Remaster.

À propos de la publication tierce de Starbreeze

Tes idées. Notre expertise. Nous responsabilisons et amplifions la créativité des développeurs de jeux en leur fournissant le soutien et les ressources nécessaires pour présenter leurs visions à un public mondial. Starbreeze propose des services d’édition clé en main, notamment : financement du développement de jeux, gestion des versions, marketing, développement créatif de vidéos et d’images, CRM, gestion de communauté, gestion et analyse de données ainsi que assurance qualité, et plus encore.

À propos de Starbreeze AB

Starbreeze AB (publ) est un développeur, créateur, éditeur et distributeur indépendant de PC et console ciblant le marché mondial, avec des studios à Stockholm, Barcelone, Paris et Londres. Abritant le succès IP PAYDAY, Starbreeze développe des jeux basés sur des droits exclusifs et tiers, à la fois en interne et en partenariat avec des développeurs de jeux externes. Les actions Starbreeze sont cotées au Nasdaq Stockholm. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.starbreeze.com.

