Starboard Value prend une participation dans Ritchie Bros. Comment l’activisme amical peut entrer en jeu

Entreprise: Encanteurs Ritchie Bros. est une société canadienne de gestion et d’aliénation d’actifs qui vend des équipements industriels et d’autres actifs durables par le biais de ses enchères sans réserve, de marchés en ligne, de services d’inscription et de services de courtage privés. Ils ont des installations partout dans le monde, principalement concentrées en Amérique du Nord. Depuis la pandémie de Covid, la plupart de leurs enchères se déroulent en ligne.

Commentaire d’activiste : Starboard est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience en aidant les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges. Starboard a effectué 109 dépôts 13D antérieurs et affiche un rendement moyen de 29,28 % contre 11,65 % pour le S&P 500 au cours de la même période. Seuls 12 de ces dépôts 13D concernaient des entreprises du secteur industriel, mais parmi ces 13D, Starboard a un rendement de 61,36 % contre 3,47 % pour le S&P 500 sur la même période.

Ce n’est pas un investissement typique de Starboard. Starboard recherche généralement des entreprises sous-performantes qui ont besoin d’améliorations opérationnelles et de marge. Ritchie est une entreprise stable, de bonne qualité et bien gérée par une solide équipe de direction. Cependant, l’entreprise a attiré l’attention de Starboard en novembre 2022, lorsque Ritchie a conclu un accord de fusion pour acquérir IAA. Starboard connaît bien IAA depuis son engagement en 2019 chez KAR Auction Services (KAR), qui a créé IAA en Juin 2019. IAA est une société d’enchères de pièces automobiles qui exploite un marché en ligne. C’est une entreprise de bonne qualité qui n’a pas été très bien gérée et qui a perdu des parts de marché au profit de son concurrent Copart. Starboard connaît très bien ce métier. L’entreprise a beaucoup aimé cette entreprise lorsqu’elle faisait partie de KAR et a soutenu le spin-off.

IAA et Ritchie sont mûrs avec des synergies, vendant tous deux des biens sur un marché d’enchères en ligne. De plus, la PDG de Ritchie Ann Fandozzi et le COO Jim Kessler connaissent très bien le secteur automobile, ayant travaillé chez ABRA Auto Body and Glass, en tant que PDG et COO, respectivement. Si Fandozzi n’était pas le PDG de Ritchie, elle serait une excellente candidate pour être le PDG d’IAA. Désormais, en plus des synergies opérationnelles grâce à la fusion, IAA obtient une équipe de direction expérimentée dans l’industrie qui serait une excellente équipe pour superviser le redressement et l’intégration d’IAA.

Cependant, l’accord proposé avec l’IAA a été semé d’embûches depuis l’annonce initiale. Les actions de Ritchie ont chuté de 17 % le 7 novembre, le jour où l’accord a été révélé. De nombreux actionnaires de Ritchie se sont habitués à posséder une entreprise simple et stable, et la perception est que l’accord IAA n’avait pas de sens et compliquerait l’entreprise. Ils sont également marqués de Rachat de Ritchie en 2017 de la société d’enchères IronPlanet, qui s’est avérée être un mauvais investissement. Tribord le voit différemment. L’entreprise considère IAA comme une entreprise qui a besoin d’être restructurée et une entreprise parfaite à combiner avec Ritchie en raison de l’équipe de direction de Ritchie et de la capacité de la restructurer en tant que partie d’une plus grande entreprise par opposition à une entité autonome. De plus, l’acquisition d’IronPlanet a été réalisée par une équipe de direction précédente, de sorte qu’ils n’ont pas les mêmes préoccupations que d’autres actionnaires auraient pu avoir. Certains des actionnaires de Ritchie qui n’ont pas vendu lors de l’annonce pensaient que la transaction était trop dilutive avec autant d’actions émises à 60 $ par action. De nombreux actionnaires d’IAA se sont opposés à l’accord parce qu’ils souhaitaient une composante en espèces plus importante et une plus grande certitude de clôture. Entrez Starboard et son investissement stratégique de 500 millions de dollars dans Ritchie.

Starboard a accepté de faire un investissement composé de 485 millions de dollars en actions privilégiées convertibles et de 15 millions de dollars en actions ordinaires, ce qui donnerait à Jeff Smith le droit de siéger au conseil d’administration de la société fusionnée. Cette injection de capital soulagera de nombreux actionnaires de Ritchie en permettant à la société d’émettre moins de 60 $ d’actions, de payer un prix de transaction légèrement inférieur et de verser aux actionnaires de Ritchie un dividende avant la fusion. Cela apaisera également de nombreux actionnaires d’IAA en augmentant la composante en espèces de la contrepartie de la fusion. Par exemple, Ancora Advisors (~4 % d’IAA), qui était un adversaire vocal de l’accord a maintenant accepté de soutenir la fusion modifiée.

L’activisme stratégique a généralement pris la forme de plaider pour que la direction vende l’entreprise ou une filiale qu’elle n’avait pas l’intention de vendre ou de bloquer une vente approuvée par la direction parce que les actionnaires ne recevaient pas une considération équitable. Dans cette situation, nous avons un activiste qui aide la direction à conclure une transaction stratégique que la direction veut faire et qui, selon elle, sera bonne pour les actionnaires. C’est le type d’activisme amical dans lequel les militants sont dans une position unique pour aider et qui est sous-déclaré.

D’un autre côté, certains blogueurs ont comparé à tort l’achat d’actions privilégiées de Starboard à l’achat d’actions privilégiées de Box achetées par KKR pour aider la direction de Box à contrecarrer une bataille par procuration de Starboard. Cela ne pourrait pas être plus faux. Les actions privilégiées de KKR, lorsqu’elles ont été émises, les ont obligés à voter leurs actions en faveur de la direction en place – un dispositif d’enracinement clair. Les actions privilégiées de Starboard les empêchent spécifiquement de voter sur la fusion afin de ne pas altérer la volonté des actionnaires. Starboard aurait pu légalement exiger que les actions privilégiées aient des droits de vote sur la fusion sur une base telle que convertie et, en fait, cela aurait été bénéfique pour Starboard et la direction. Mais Starboard a spécifiquement refusé cela uniquement au nom de la bonne gouvernance d’entreprise – l’exact opposé de la transaction KKR/Box.

Même après la restructuration de l’accord avec le bénéfice de l’investissement dans Starboard, l’actionnaire de Ritchie Luxor Capital (3,6 %) dont le président était directeur général en charge du marketing chez Starboard de 2012 à août 2021, est s’opposer publiquement à l’accord. Cependant, nous nous attendons à ce que l’accord reçoive néanmoins le vote requis des actionnaires de Ritchie et d’IAA. À ce moment-là, la société fusionnée disposera d’une équipe de direction améliorée pour gérer les activités de l’IAA. Il aura également Jeff Smith comme directeur qui connaît très bien les activités de l’IAA et possède une vaste expérience en tant que directeur qui soutient la direction dans l’exécution de son plan, mais la tient responsable si elle ne le peut pas.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.