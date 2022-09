Starboard prend une position dans Wix et la création de flux de trésorerie disponibles pourrait devenir un point central

Wix est un leader du marché des outils de développement Web qui opère dans un espace attractif avec des vents favorables à la croissance à long terme. Ils ont une entreprise collante qui n’est généralement pas affectée dans les mauvaises économies : les gens ne ferment pas leurs sites Web dans les marchés en baisse.

Avant Covid, l’entreprise se développait pendant l’adolescence, mais la croissance est passée à environ 30 % par an pendant la pandémie. Pendant ce temps, Wix a augmenté sa structure de coûts et a embauché de nouveaux employés. Cependant, ce taux élevé n’était pas autant un nouveau niveau de croissance perpétuel qu’un accélérateur, et depuis Covid, le taux de croissance de l’entreprise est tombé à environ 10 %. En conséquence, les marges de flux de trésorerie disponibles de Wix sont passées de 15 % à 0 %. Ces marges devraient non seulement revenir à 15% mais pourraient dépasser 20%.

Wix visait initialement des marges FCF de 20 %, mais cela supposait un taux de croissance de 20 %. Ils se sont depuis engagés à atteindre des marges de 20 % FCF d’ici 2025, qui ne dépendent pas d’une croissance de 20 %, en mettant en œuvre un programme d’économies de 150 millions de dollars. Si l’entreprise s’engage à 20%, il est très probable que plus que cela puisse être fait et nous avons déjà vu des entreprises dépasser considérablement leurs estimations avec Starboard impliqué. Comme ils l’ont fait à plusieurs reprises dans le passé, Starboard travaillera avec Wix pour aider à générer un meilleur équilibre entre croissance et rentabilité. Bien que la règle de 40 (taux de croissance plus marge bénéficiaire) pour les éditeurs de logiciels ne s’applique pas pleinement ici, elle est certainement analogue et Starboard pourrait travailler avec l’entreprise pour l’aider à atteindre des taux de croissance à deux chiffres et des marges de flux de trésorerie disponibles à deux chiffres.

En plus du plan d’économies, Wix avait annoncé un plan de rachat de 500 millions de dollars d’actions. Cela ressemble à ce que font les entreprises lorsqu’elles savent qu’il y a un militant à la porte. Quelle que soit la motivation, il est bon pour les actionnaires qu’il semble que la société et Starboard soient sur la même longueur d’onde, et il semble qu’ils peuvent travailler ensemble pour augmenter la valeur actionnariale. Starboard possède une vaste expérience pour aider les entreprises à optimiser la croissance et les marges, généralement au niveau du conseil d’administration. Sur la base de leur histoire et de leurs antécédents, nous pensons qu’il serait préférable que Starboard obtienne un ou deux sièges au conseil d’administration.

Alors que l’objectif principal de Starboard ici est opérationnel, lorsqu’un activiste s’engage avec une entreprise, cela met souvent cette entreprise en pseudo-jeu en attirant l’attention des investisseurs stratégiques et du capital-investissement. Bien que Starboard ne préconise aucune transaction stratégique, ce sont des animaux économiques avec des obligations fiduciaires. Si une offre arrivait au bon prix, ils la compareraient à la valeur actionnariale en tant qu’entité autonome et feraient ce qu’ils croient être le mieux pour les actionnaires. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Starboard essaie de faire acquérir Wix par GoDaddy, car Starboard est l’un des principaux actionnaires de GoDaddy. GoDaddy n’est probablement pas le meilleur acquéreur potentiel pour cette société et ce n’est même pas quelque chose que Starboard suggérerait. Si GoDaddy ou toute autre personne manifestait un intérêt pour l’acquisition de la société et que la société décidait de vendre, Starboard recommanderait à la société de vendre à la meilleure offre après un processus de vente sans lien de dépendance.

Il existe une autre similitude entre Wix et de nombreux autres postes d’activistes de Starboard. Elle est dirigée par le fondateur, qui souvent n’est pas la meilleure personne pour exploiter une entreprise publique. De plus, dans ce cas, le co-fondateur, PDG et directeur de la société Avishai Abrahami ; co-fondateur et vice-président du développement client Nadav Abrahami ; et l’architecte en chef de la recherche et du développement Yoav Abrahami, sont tous frères. De plus, le président et directeur de l’exploitation, Nir Zohar, est marié au vice-président du design et de la marque, Hagit Zohar. Bien que cela puisse ressembler à un cas classique de népotisme et qu’une entreprise dirigée par un fondateur soit gérée comme une entreprise privée, ce n’est pas nécessairement le cas ici et ce n’est probablement pas un objectif de Starboard. Cette équipe de direction a développé d’excellents produits, ce qui en a fait un chef de file du marché. De plus, ils prennent déjà des mesures pour se concentrer sur les opérations. Il ne s’agit pas de vendre Wix ou de remplacer la direction, mais simplement de travailler avec l’entreprise pour se concentrer sur les flux de trésorerie disponibles et la valeur actionnariale au lieu de se concentrer uniquement sur la croissance.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.