Starboard prend une participation dans Splunk. Voici comment l’investisseur activiste peut aider à augmenter les marges

Entreprise: Splunk est un fournisseur leader de logiciels d’application qui collecte et analyse les données des systèmes numériques pour aider les organisations à identifier les menaces de sécurité et à surveiller l’infrastructure informatique. L’entreprise peut prendre des quantités importantes de données non structurées à partir de divers systèmes et fournir des informations qui aident à alerter les équipes informatiques des défaillances ou des violations potentielles.

Commentaire d’activiste : Starboard est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience en aidant les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges. Starboard a également une expérience réussie dans le secteur des technologies de l’information. Dans 48 engagements antérieurs, il a un rendement de 34,45 % contre 13,57 % pour le S&P 500 sur la même période.

Starboard considère Splunk comme une opportunité de posséder une entreprise de haute qualité et stable à une valorisation attrayante avec un potentiel de création de valeur significative grâce à un meilleur équilibre entre croissance et rentabilité. Le logiciel de Splunk est essentiel à la mission de la plupart des entreprises, et il a une activité très récurrente avec environ 22 000 clients, dont 95 des entreprises du Fortune 100. Splunk détient une part de marché de premier plan et est considéré comme le “gold standard” sur les marchés de la gestion des logs et de la sécurité.

Au cours des dernières années, Splunk a connu une transition commerciale complexe. La société est passée d’un modèle de licence perpétuelle à un modèle basé sur un abonnement, ce qui a entraîné un flux de trésorerie disponible négatif lors de la transition vers un modèle de facturation annuelle en 2019. La fin de cette transition est proche. En 2022, il a commencé à générer un flux de trésorerie disponible positif pour la première fois depuis le début de la transition.

Il s’agit d’un investissement typique de Starboard – une entreprise avec une forte croissance du chiffre d’affaires et une position enviable sur le marché qui a besoin d’aide pour optimiser sa croissance et ses marges. Cela nécessite souvent un changement de direction. Eh bien, bonne nouvelle pour Starboard et les autres actionnaires : c’est déjà le cas.

En novembre 2021, Le PDG Doug Merritt a démissionné. En mars 2022, Splunk annoncé il nommerait Gary Steele, PDG fondateur de Proofpoint, à la barre. Splunk est maintenant à la recherche d’un nouveau directeur financier. Steele a une histoire d’exécution opérationnelle. En août 2021, Thoma Bravo a acheté Proofpoint à des prix jamais vus. Starboard estime qu’il existe une opportunité importante pour la nouvelle équipe de direction d’améliorer les performances opérationnelles.

Les entreprises technologiques comme celle-ci sont généralement comparées sur une métrique de croissance et de rentabilité. Splunk a actuellement un taux de croissance de 17 % et une marge d’exploitation de 11 %, ce qui lui donne un total combiné de 28, contre une médiane de 47. Starboard estime que les marges d’exploitation de Splunk peuvent atteindre au moins 30 % (les pairs sont actuellement à 26 %) et la croissance des revenus peut dépasser 20 % (les pairs sont à 21 %), ce qui la placerait juste au-dessus de la médiane des pairs. Starboard estime que la réalisation de cet objectif pourrait doubler la valorisation de la société.

Avec une nouvelle équipe de direction, il n’est pas aussi urgent que Starboard obtienne des sièges au conseil d’administration tout de suite. Ils travailleront probablement avec Splunk en tant qu’actionnaire actif. S’ils entrent au conseil d’administration à court terme, ce sera parce que l’entreprise les invite après avoir vu à quel point Starboard peut être précieux et l’a été dans des situations comme celle-ci. Si cela ne se produit pas d’ici le 16 février – lorsque la fenêtre de nomination des administrateurs par les actionnaires s’ouvre – et qu’il n’y a pas d’amélioration marquée des opérations, nous verrons probablement Starboard faire des nominations d’administrateurs.

Bien qu’il s’agisse clairement d’un engagement opérationnel pour Starboard, il convient de noter qu’il existe une autre opportunité de créer de la valeur pour les actionnaires ici. Lorsqu’un activiste prend un poste dans une entreprise, cela met cette entreprise en pseudo-jeu avec des acquéreurs potentiels sortant souvent du bois. Il est possible que quelque chose comme ça se produise ici. En février, alors que Splunk avait une capitalisation boursière de 18,4 milliards de dollars, le Le Wall Street Journal a rapporté que Cisco avait fait une offre de plus de 20 milliards de dollars pour acquérir la société. On pourrait penser que leur niveau d’intérêt a un peu augmenté, Splunk se négociant désormais à une capitalisation boursière de 12,7 milliards de dollars.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.