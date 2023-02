Starboard nomme les administrateurs au conseil d’administration de Rogers. Voici comment l’entreprise pourrait augmenter ses marges

Entreprise: Roger conçoit, développe, fabrique et vend des matériaux et des composants d’ingénierie. Elle opère à travers les segments Solutions électroniques avancées (AES), Solutions de matériaux élastomères (EMS) et Autres. Dans novembre 2021 la société a conclu un accord de fusion définitif à acquérir par DuPont de Nemours pour 277,00 $ par action, qui a été approuvé par les actionnaires le 25 janvier 2022 . En définitive, le la fusion a pris fin après que les parties n’ont pas reçu l’approbation réglementaire avant le 1er novembre de l’Administration d’État pour la réglementation du marché de Chine.

Commentaire d’activiste : Starboard Value est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience en aidant les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges. Starboard a également une expérience réussie dans le secteur des technologies de l’information. Sur 50 engagements antérieurs, il a un rendement de 36,80 % contre 14,83 % pour le S&P 500 au cours de la même période.

Sur 15 décembre 2022 , Starboard a remis une lettre à la société nommant quatre administrateurs pour élection au conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle de 2023. Starboard a identifié les six candidats suivants pour les quatre sièges mais a l’intention de n’inclure finalement qu’un seul des initiés de Starboard dans la liste et de retirer les deux autres : (i) Jacques Croisetière, membre du conseil d’administration d’Arconic (ARNC) et ancien directeur de Versum Materials ( anciennement VSM); (ii) Peter A. Feld, membre directeur et responsable de la recherche chez Starboard Value ; (iii) Armand F. Lauzon, Jr., ancien président, chef de la direction et administrateur de C&D Technologies et ancien chef de la direction et membre du conseil d’administration de trois sociétés du portefeuille du Carlyle Group (CG); (iv) Gavin T. Molinelli, associé et cogestionnaire de portefeuille de Starboard Value ; (v) Jeffrey C. Smith, membre directeur, PDG et CIO de Starboard Value ; et (vii) Susan C. Schnabel, co-fondatrice et co-directrice associée d’aPriori Capital Partners.

Rogers fabrique une variété de produits, dont bon nombre sont des produits personnalisés à faible volume qui ont un long cycle de vie. Historiquement, l’entreprise est connue pour son innovation et nombre de ses produits ont été inventés par l’entreprise ou bénéficient d’une forte notoriété. Cela a donné à Rogers un solide pouvoir de fixation des prix et de bonnes marges brutes. Pour cette raison, l’entreprise n’a pas eu à être aussi diligente sur le plan opérationnel et leur fabrication et leur exécution opérationnelle n’ont pas été optimales.

En novembre 2021, DuPont a accepté d’acquérir la société pour 277 $ par action (19 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à l’époque), une prime saine qui a été rationalisée par la projection que Rogers générerait 270 millions de dollars d’EBITDA en 2022. Cependant, entre la signature et la clôture, trimestre après trimestre, les marges d’exploitation de Rogers ont diminué, passant finalement de 17 % à l’annonce de la transaction à 11 % d’ici septembre 2022. À ce stade, DuPont aurait payé un multiple de 30 et ses actionnaires n’étaient plus plus satisfait de l’affaire. L’accord n’a finalement pas été conclu car il n’a pas obtenu l’approbation réglementaire de la Chine à la date limite, mais il est probable qu’en raison de la détérioration des opérations de Rogers, DuPont était plus heureux de payer les frais de résiliation de 162,5 millions de dollars que d’acheter l’entreprise pour 5,2 milliards de dollars.

Le problème avec Rogers ne se situe pas au niveau du chiffre d’affaires : l’entreprise connaît une forte croissance organique avec une exposition de 30 % à 35 % aux industries à vents contraires séculaires, telles que les véhicules électriques et la conduite assistée. Les problèmes de l’entreprise concernent ses opérations, et ces problèmes sont auto-infligés. Comme de nombreuses entreprises, elle a des problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais ses rendements de fabrication ont été mauvais et des faux pas ont entraîné des retards. Cela signifie devoir utiliser le fret aérien au lieu du fret maritime, qui est beaucoup plus cher. Lorsqu’une entreprise a des défis opérationnels, ce problème est exacerbé lorsque la direction perd sa concentration et c’est exactement ce qui s’est passé ici. Après la signature de l’accord avec DuPont, la direction a perdu le cap et a commencé à abandonner ses paiements de changement de contrôle. Malheureusement, au lieu de cela, DuPont a abandonné l’accord, ces paiements n’ont jamais eu lieu et une chute précipitée du cours de l’action. Cela a peut-être aussi conduit à Bruce Hoechner quitte son poste de PDG à la fin de 2022 et remplacé par Colin Gouveia, qui était alors vice-président principal et directeur général de l’activité EMS de Rogers.

Un nouveau PDG avec une orientation renouvelée est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Avoir quelques administrateurs de Starboard au conseil d’administration pour aider la direction à exécuter son plan, mais les tenir responsables s’ils ne le peuvent pas, amplifierait l’efficacité du nouveau PDG. Il n’y a aucune raison pour que cela ne se termine pas à l’amiable. Les deux parties semblent partager les mêmes points de vue concernant l’amélioration des marges, et il y a un nouveau PDG que Starboard soutient probablement. De plus, Starboard a nommé ses administrateurs juste avant l’expiration du 17 décembre 2022 de la fenêtre de nomination, indiquant que la société l’a fait uniquement pour préserver ses droits tout en discutant avec la société. Le fait que les deux parties aient gardé les nominations confidentielles au cours des sept dernières semaines est une autre indication qu’elles travaillent à l’amiable. Cependant, Starboard a nommé quatre administrateurs au conseil de dix personnes. En fait, ils ont nommé six administrateurs pour quatre postes, dont deux seraient retirés si cela allait à une course aux procurations, ce que font les militants expérimentés pour leur donner une flexibilité optimale.

La croissance n’est pas un problème ici et aider les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges est ce que Starboard fait le mieux, idéalement au niveau du conseil d’administration. Avoir une représentation de Starboard au sein du conseil aiderait la direction à rester concentrée et à obtenir le soutien dont elle a besoin. Nous ne sommes pas sûrs que quatre nouveaux administrateurs soient nécessaires, mais deux ou trois seraient certainement raisonnables, surtout si l’un de ces sièges est destiné à un initié de Starboard.

Enfin, alors que l’objectif principal de Starboard ici est opérationnel, lorsqu’un activiste s’engage avec une entreprise, cela met souvent cette entreprise en pseudo-jeu en attirant l’attention des investisseurs stratégiques et du capital-investissement. Ce phénomène est amplifié dans une situation où une entreprise vient de conclure une acquisition à un prix supérieur de plus de 90 % à celui où l’action se négocie actuellement. Il pourrait certainement y avoir des acquéreurs potentiels sortant du bois ici. Bien que Starboard ne préconise aucune transaction stratégique, l’entreprise est un animal économique avec des obligations fiduciaires. Si une offre arrivait au bon prix, Starboard évaluerait cela par rapport à la valeur actionnariale en tant qu’entité autonome et ferait ce qu’elle estime être le mieux pour les actionnaires. Cependant, une transaction stratégique aurait plus de sens après que l’entreprise ait fixé ses marges.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Rogers appartient au fonds.