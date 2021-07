Starboard essaie depuis des mois de retirer le PDG de Box, Aaron Levie

« Plusieurs fois au cours de l’appel, M. Feld a réitéré sa demande que la société se vende et a indiqué que si la société ne le faisait pas, elle devrait remplacer son PDG ou faire face à une course aux procurations de Starboard », a déclaré Box. « Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à rejoindre le conseil d’administration dans le cadre d’un règlement, M. Feld a déclaré qu’il ne rejoindrait pas le conseil d’administration avec M. Levie en tant que PDG à moins qu’il ne soit là uniquement pour superviser une vente de l’entreprise. »

« Malgré le soutien antérieur que M. Feld a communiqué à l’entreprise, Starboard a fait marche arrière et a demandé à l’entreprise d’envisager une vente de l’ensemble de l’entreprise ou de licencier le PDG de l’entreprise, ou de faire face à une course aux procurations de Starboard », a déclaré Box.

Starboard a dévoilé pour la première fois une participation de 7,5% dans Box en septembre 2019 et a depuis exhorté la société à augmenter ses marges et à rechercher un acheteur potentiel. Il détient désormais 8% des actions en circulation, juste derrière Vanguard, selon FactSet.

Starboard Value, le deuxième investisseur dans la société de logiciels Box, a passé les sept derniers mois à essayer de faire retirer le PDG Aaron Levie de son rôle de direction, selon un dépôt de procuration mardi.

Jeffrey Smith, PDG de Starboard Value LP et président de Papa John’s International Inc.

L’objection la plus récente de Starboard au maintien du leadership de Levie sur l’entreprise est survenue en avril, après que Box a annoncé un accord avec KKR. Dans la transaction, KKR a accepté un investissement de 500 millions de dollars, et Box a déclaré qu’il utiliserait la majeure partie du capital pour racheter des actions.

KKR obtiendrait également un siège au conseil d’administration et Box a accepté de séparer les rôles de PDG et de président, de sorte que Levie ne dirigerait plus le conseil d’administration.

Le 14 avril, Feld a déclaré qu’il n’allait plus vendre les actions de Box « malgré ses déclarations antérieures » et a déclaré que KKR ne devrait pas être obligé de voter en faveur de la société. Il a également « réitéré le désir de Starboard de remplacer M. Levie en tant que PDG et a indiqué qu’il aimerait rejoindre le conseil d’administration si la société le faisait ».

Les actions de Box ont chuté de 2,7% mardi à 26,23 $.

Correction : Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort que deux employés de Box avaient parlé avec des représentants de Starboard en février. C’étaient des membres du conseil d’administration, pas des employés.

