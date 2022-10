Starboard entre au capital de Salesforce. Voici ce qui pourrait être la prochaine étape pour le géant de la technologie

Entreprise: Force de vente est un leader mondial de la technologie de gestion de la relation client (CRM) qui rapproche les entreprises et leurs clients. Il a été fondé en 1999 et est un pionnier dans le domaine des logiciels cloud. Au départ, il s’agissait d’un outil permettant aux équipes de vente d’augmenter leur productivité tout en améliorant l’expérience client final. Au cours des 20 dernières années, ils se sont étendus à d’autres domaines pour aider les entreprises à se connecter et à mieux servir leurs clients, notamment Sales Cloud, Marketing & Commerce Cloud, Platform & Other, Integration Cloud, Analytics Cloud et Service Cloud.

Commentaire d’activiste : Starboard est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience en aidant les entreprises à se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des marges. Starboard a également une expérience réussie dans le secteur des technologies de l’information. Dans 48 engagements antérieurs, il a un rendement de 34,33 % contre 13,75 % pour le S&P 500 sur la même période.

Starboard considère Salesforce comme une entreprise de haute qualité et stable à une valorisation attrayante avec un potentiel de création de valeur significative grâce à un meilleur équilibre entre croissance et rentabilité. La vision de Salesforce et sa position de leader sur le marché lui ont permis d’augmenter ses revenus à un taux de croissance annuel composé d’environ 38 % au cours des 20 dernières années. Il est leader sur plusieurs grands marchés à croissance rapide (part de marché n°1 ou n°2 sur sept marchés avec des taux de croissance de 8,5 % à 18,7 %). Malgré cela, ils ont sous-performé leurs pairs, le secteur de la technologie et le marché au sens large au cours des trois dernières années et sont évalués nettement en dessous du multiple médian des pairs sur les revenus à terme (3,8x contre 6,7x pour les pairs) et les attentes de flux de trésorerie disponibles (18,7x contre . 22x pour les pairs).

Cette décote de valorisation peut être largement attribuée à leur mélange de croissance et de rentabilité inférieur à la moyenne. Les pairs de Salesforce fonctionnent selon une “règle de 50” – la croissance moyenne des revenus plus les marges d’exploitation ajustées des pairs équivaut à 49,4. Salesforce a actuellement un taux de croissance des revenus de 17,0 % et des marges d’exploitation de 20,4 %, ce qui le porte à 37,4 % combinés. Starboard a une vaste expérience avec des entreprises en croissance qui commencent à voir des taux de croissance ralentir et qui doivent soit retrouver cette croissance et/ou se concentrer sur les marges.

La bonne nouvelle ici est que Salesforce dispose d’une équipe de direction renouvelée qui se concentre sur l’amélioration de la croissance et de la rentabilité de l’entreprise. Brian Millham a été nommé président et chef de l’exploitation en août 2022. Bret Taylor a été nommé co-PDG en novembre 2021 et Amy Weaver a été nommée présidente et directrice financière en février 2021. Lors de leur Journée des investisseurs de septembre 2022, Salesforce a annoncé de nouveaux revenus. objectifs, un engagement à générer une croissance rentable et des opportunités de marge opérationnelle et de flux de trésorerie disponible. Lors de cette Investor Day, ils ont également fixé leur premier objectif de marge spécifique de l’histoire : 25%. Peu avant la journée des investisseurs, lors du rapport sur les résultats du deuxième trimestre en août, Salesforce a annoncé son tout premier programme de rachat d’actions. Cependant, cet objectif de marge est inférieur à ses pairs. Même s’ils atteignaient cet objectif, cela ne les amènerait qu’à une croissance + marge de 42. Starboard pense qu’ils peuvent faire mieux, et nous sommes d’accord, surtout avec l’aide de Starboard.

Une autre opportunité de création de valeur est l’allocation de capital. Jusqu’à l’exercice 2026, Salesforce disposera de 20 à 25 milliards de dollars de liquidités supplémentaires à déployer sur des fusions et acquisitions relutives ou sur un retour de capital supplémentaire, au-delà du programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars. Starboard possède une vaste expérience pour aider les entreprises à optimiser la croissance, les marges et l’allocation du capital, généralement au niveau du conseil d’administration. Souvent, la meilleure forme d’activisme est lorsqu’un bon activiste siège au conseil d’administration d’une bonne entreprise et travaille avec la direction pour optimiser les opérations et le bilan. Cela ne prend pas plus d’un ou deux administrateurs, et c’est ce que nous pensons être le mieux pour les actionnaires ici. À tout le moins, Starboard sera un actionnaire actif de cet investissement.

Fait intéressant, le 18 octobre, Inclusive Capital a également divulgué une participation de 1 million d’actions (0,1 %) dans Salesforce. Inclusive a indiqué qu’elle s’intéressait au modèle de parties prenantes de l’entreprise et a exprimé sa conviction que Salesforce est très centrée sur le client – elle crée des clients fidèles car elle les forme à l’utilisation de différents outils, à la mise à l’échelle et à l’amélioration du capital humain. Inclusive est un investisseur axé sur l’impact et a souligné que la société a récemment annoncé un nouveau produit appelé Salesforce Net Zero Cloud, un outil de suivi des émissions et de comptage du carbone qui aide les entreprises à gérer les données de durabilité. Ce produit a été lancé en partenariat avec Arcadia, une entreprise technologique qui donne accès à des données axées sur la lutte contre la crise climatique. Inclusive a noté que bien qu’elle ne fasse certainement pas partie d’un groupe avec Starboard, elle est d’accord avec l’analyse financière et la voie vers la rentabilité de Starboard.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.