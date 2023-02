‘Star Wars: Young Jedi Adventures’ obtient la date de sortie de mai sur Disney Plus

Star Wars : Young Jedi Adventures sera présenté en avant-première le et Disney Junior le 4 mai, a déclaré Lucasfilm jeudi. La série animée pour tous les âges arrive alors que les fans célèbrent le Star Wars Day 2023 (alias le 4 mai).

Il est fixé pendant l’ère de la Haute République, plus de 200 ans avant la saga Skywalker vue dans les films, et suit les jeunes Jedi alors qu’ils apprennent les voies de la Force. Ils étudieront avec Maître Yoda, qui a l’air relativement frais par rapport à l’homme de 900 ans que nous rencontrons dans L’empire contre-attaque.

Les vedettes du spectacle Jamal Avery, Jr. comme Kai Brightstar, Juliette Donenfeld comme Lys Solay, Dee Bradley Baker en tant que Nubs, Emma Bermann comme Nash Durango, Jonathan Lipow comme RJ-83 et Piotr Michel en tant que Maître Yoda. Ce groupe apparaîtra également dans une variété de livres à venir.

Young Jedi Adventures est également la première émission télévisée de la Haute République – toutes histoires précédentes ensemble dans cette période ont été dits dans livres et BD. Ce ne sera pas la dernière cependant: prochaine série d’action en direct Star Wars : L’Acolyte a lieu à ce point de la chronologie. Jeu vidéo Star Wars : Éclipse se déroulera également à cette époque.

Lucasfilm



Dans un communiqué, le producteur exécutif James Waugh a expliqué que Young Jedi Adventures est la “première série Star Wars créée pour les enfants d’âge préscolaire”.

“Les personnages, le ton et les leçons de vie tissés tout au long de chaque épisode ont été écrits juste pour eux, et notre talentueuse équipe s’est engagée à honorer l’héritage cinématographique tout en restant fidèle aux attentes des parents pour le plus jeune des publics”, a-t-il déclaré.

Série d’anthologies inspirées de l’anime Star Wars : Visions revient également à Disney Plus pour le volume 2 le 4 mai.