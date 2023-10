Star Wars Young Jedi Adventures obtient des étoiles dans le livre de la Haute République

Quand Lucasfilm a annoncé pour la première fois Aventures des jeunes Jediune série animée sur les Padawans Jedi axée auprès du jeune public, Guerres des étoiles les fans n’ont pas tardé à faire des gags sur Anakin Skywalker massacrant ses héros mièvres pendant l’ordonnance 66-et autre Guerres des étoiles les fans n’ont pas tardé à partir »en fait c’était 200 ans avant ça ! dans le but de contourner toutes les blagues sur les traumatismes des émissions pour enfants.

Eh bien, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle : maintenant Aventures des jeunes Jedi obtient des opportunités de blagues sur les traumatismes dans des émissions pour enfants canoniquement appropriées !

Aujourd’hui, IGN a rapporté que plusieurs épisodes dans la moitié arrière entrante de Aventures des jeunes Jedi‘première saison-défini pendant le Époque de la Haute République 200 ans avant les événements de Guerres des étoiles trilogie préquelle – verra ses jeunes héros se rendre au principal avant-poste de la République, Starlight Beacon, et rencontrer plusieurs personnages de la Haute République romans et bandes dessinées: Padawan Bell Zettifar et son fidèle compagnon charhound, Ember ; le maître de Bell, le Twi’lek Jedi Loden Greatstorm ; et le chef des opérations Jedi de Starlight Beacon, Estala Maru. Bien que Aventures des jeunes Jedi a présenté des apparitions de Yoda, qui joue un rôle de premier plan à l’époque de la Haute République. Yoda un peu plus jeune—ce trio de stars invitées marque les premières apparitions majeures de Haute République personnages du support d’édition de la série. Et à la télévision en général, comme le série live-action L’Acolyte est encore loin.

La nouvelle s’accompagne également de la confirmation tacite que Aventures des jeunes Jedi a lieu avant les événements de La Haute Républiquela première phase de la série, et donc… ces versions du roman et des personnages de bandes dessinées qui embarquent dans la série sont des versions d’eux qui n’ont pas encore connu le beaucoup de très mauvaises choses cela finit par se produire au cours de ces livres et bandes dessinées. À ce stade, alors que nous revenons au « présent » du Haute Républiquel’histoire quand la phase trois de l’initiative de publication ça démarre le mois prochainsans entrer dans aussi beaucoup de détails, ce n’est pas vraiment un spoiler THR fans à dire : la grande majorité d’entre eux Aventures des jeunes Jedi Les stars invitées ne sont plus en vie ou sont juste à propos de vivant et très traumatisé par le fait que toutes les autres personnes impliquées ne sont plus en vie.

Donc voilà. C’est agréable de voir certains de ces personnages et décors avant l’arc narratif de La Haute République ont envoyé leurs vies s’écraser violemment hors du cadre – littéralement dans le cas de pauvre balise Starlight-dans le contexte de Aventures des jeunes Jedi, où tout est filtré à travers le prisme idéaliste de ses jeunes protagonistes. Mais là est quelque chose d’assez drôle à propos de l’idée que toutes ces blagues inexactes sur les traumatismes des jeunes leur apportent maintenant le moindre grain de vérité.

