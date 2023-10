Star Wars Unlimited TCG fixe la date de sortie du 8 mars 2024

Guerres des étoiles a une très longue histoire avec le jeu de cartes à collectionner, mais comme la magie barbote avec des crossovers de haut niveau et Disney lui-même entre sur le marché avec le lancement très populaire de Lorcanail est presque temps pour la galaxie lointaine, très lointaine, de revenir sur la table recouverte de cartes avec sa propre évolution.

Cette évolution se présente sous la forme de Star Wars Illimitédéveloppé par Fantasy Flight Games et Asmodee, qui héberge actuellement une myriade de Guerres des étoiles produits de table, de la dernière itération des règles TTRPG de la franchise aux jeux de miniatures comme X-Wing, Armada, Point de rupture, Légion, et plus. Après avoir teasé le nouveau jeu au cours des derniers mois, l’éditeur a confirmé que Illimitéle premier set, Étincelle de rébellionsera lancé le 8 mars 2024.

STAR WARS : Teaser OFFICIEL Illimité #2

S’appuyant sur des personnages de partout Guerres des étoiles» des bandes dessinées, des livres, des jeux, des films et des spectacles, Illimité voit les joueurs construire 50 cartes des decks de héros et de méchants basés autour d’un « Leader » majeur personnage qui commande vos forces pendant que vous défendez une base contre les assauts terrestres et aériens. En plus du lancement avec un starter set comprenant deux decks construits autour de Luke Skywalker et Dark Vador, Étincelle de rébellion sera lancé avec plus de 200 cartes, certaines disponibles exclusivement dans le coffret de démarrage, le reste se trouvant dans IllimitéLes packs de boosters de 16 cartes, chacun étant accompagné d’une carte Leader et d’une carte de base garanties, afin que les joueurs puissent commencer à construire des decks avec quelques packs de boosters au lieu de devoir compter sur ceux prédéfinis lancés dans Étincelle.

Bien qu’il y ait eu plusieurs Guerres des étoiles jeux de cartes ces dernières années, Illimité marque la première incursion de la franchise dans TCG depuis le « Living Card Game » de Fantasy Flight, simplement intitulé Star Wars : Le jeu de cartesa conclu une carrière de six ans en 2018. On croise les doigts pour que ce nouveau jeu ait autant de résistance, dans un monde où la licence TLes CG sont confrontés à une sorte de résurgence, Guerres des étoiles a de nombreuses opportunités de développer à nouveau sa propre présence dans l’espace.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.