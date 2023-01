‘Star Wars: The Bad Batch’ La saison 2 équilibre magnifiquement l’intensité et l’aventure

Des émissions animées de Star Wars comme Le mauvais lotqui revient à pour la saison 2 mercredisont un exercice d’équilibre délicat : ils mélangent des histoires à enjeux élevés qui plongent dans des parties inexplorées de l’histoire et des aventures plus légères conçues pour développer des personnages.

Il s’agit de satisfaire les fans adultes et de divertir le jeune public. Ces séries suivent cette structure depuis La guerre des clones a débuté en 2008, les saisons favorisant des arcs d’intrigue plus intenses se révélant les plus réussies.

Après une ouverture de préhension, la première saison de The Bad Batch a parcouru trop de quêtes secondaires oubliables avant d’atteindre une excellente finale. Heureusement, la saison 2 ne suit pas le même schéma — la plupart des 14 épisodes (de le 16 de la saison) Lucasfilm envoyé aux critiques avant la sortie était captivant.

La saison 2 nous réunit avec le équipe de clones titulaires génétiquement améliorés introduit dans La guerre des clones‘ dernière saison, avec la mystérieuse jeune femme clone Omega. En fuite de l’Empire Galactique après être devenus des voyous, ils opèrent comme mercenaires dans la période entre Revenge of the Sith et Un nouvel espoir.

Lucasfilm



Cependant, l’un d’entre eux – le tireur d’élite glacial Crosshair – est resté fidèle à l’Empire nouvellement ressuscité et sa chasse incessante pour ses anciens alliés était l’aspect le plus convaincant de la saison 1. C’est également vrai de la saison 2, qui se concentre sur sa croissance. l’incertitude sur le régime totalitaire sans âme, et cette tension électrique fait que chaque instant des trois épisodes centrés sur Crosshair frappe la marque.

Le reste de la saison suit ses anciens copains de Bad Batch alors qu’ils effectuent divers travaux de mercenaires, qui commencent légers et oubliables. Un pod centré sur la course penche un peu fort dans la bêtise, mais il est sauvé par des visuels colorés et une performance mémorable de la star invitée Ben Schwartz.

Cependant, ces épisodes de quêtes secondaires servent également un objectif qui devient de plus en plus clair au fil de la saison 2 : développer le personnage impressionnable d’Omega alors qu’elle rencontre de nouveaux mentors et pairs. Acteur Michelle ANG insuffle à l’enfant clone un adorable sentiment d’émerveillement alors qu’elle explore la galaxie avec ses pères clones.

Lucasfilm



Nous obtenons également d’excellents rappels de The Clone Wars, avec une écriture intelligente garantissant que ceux qui n’ont pas regardé cette émission (ou qui ont oublié certains détails de ses 133 épisodes) ne se sentiront pas perdus. Le retour d’une intrigue de 13 ans est particulièrement gratifiant, car il se connecte intelligemment aux expériences de clonage ignobles de l’Empire.

Comme toujours, les soldats clones – à la fois ceux qui ont abandonné l’Empire et ceux qui sont restés – sont le cœur et l’âme de cette saison. Ces gars sont tous exprimés par l’incroyable Dee Bradley Bakerqui parvient à faire en sorte que chacun se sente distinct et individuel même s’il joue plusieurs rôles dans la même scène.

La performance de Baker est essentielle pour nous amener à nous soucier du sort des clones, puisque la saison 2 voit l’Empire essayer de rejeter son armée de doublons de Jango Fett au profit de soldats conscrits – y compris un moment absolument énorme dans la chronologie de Star Wars. Vous n’avez probablement jamais pensé aux millions de clones vieillissants méritant des pensions auparavant, mais c’est extrêmement cool que cette émission soit suffisamment sophistiquée pour aborder ce sujet.

Lucasfilm



La direction artistique de la saison 2 est un délice tout au long, nos héros et nos méchants visitant une grande variété d’endroits. Un épisode où le Bad Batch visite une île éloignée n’est pas le plus captivant sur le plan narratif, mais il est si beau à regarder que vous surmonterez l’intrigue plus légère. Regarder les clones en action est également magnifique – essayez de ne pas sourire lorsque Crosshair tire un canon de char – avec beaucoup de caméras dynamiques et un éclairage d’ambiance.

La bande originale du compositeur d’animation Star Wars de longue date, Kevin Kiner, ajoute des couches de drame et de couleur sonore. Il riffe intelligemment sur les thèmes emblématiques de John Williams tout en ajoutant beaucoup de son propre travail et de ses fioritures. La conception sonore est également parfaite, avec un moment où la voix du chef de Bad Batch, Hunter, change alors qu’il met son casque au milieu d’une phrase, soulignant l’attention de l’équipe aux détails.

La saison 2 de Bad Batch améliore la première à tous points de vue, trouvant le bon équilibre entre moments intenses et bouffonneries plus idiotes. Il y a encore quelques épisodes oubliables, mais le développement des personnages, les performances subtiles et la présentation époustouflante en font l’une des meilleures saisons d’animation de Star Wars.

Les meilleures émissions de télévision et de streaming de 2023 à ne pas manquer sur Netflix, HBO, Disney Plus et plus Voir toutes les photos