« Star Wars : The Acolyte » inclura Carrie-Anne Moss, star de « The Matrix »

Série Star Wars à venir L’Acolyte a vu sa distribution révélée lundi, ainsi que la première image des coulisses. Nous ne connaissons toujours pas le spectacle Disney+ date de sortie, mais Lucasfilm a noté que la production a lancé au Royaume-Uni.

Rejoindre Amandla Stenberg de La haine que tu donnes est le Signalé précédemment Lee Jung-jae de Jeu de calmaravec Manny Jacinto de Neuf parfaits inconnusDafne Keen de Ses matières sombres et LoganJodie Turner-Smith de Reine et MinceRebecca Henderson de Inventer AnnaCharlie Barnett de Poupée russedoyen-Charles Chapman de 1917 et Carrie-Anne Moss de La matrice.

Lucasfilm



Le spectacle sera un thriller mystère se déroulant dans les derniers jours de la Haute République époque (environ 80 ans avant les événements du film Star Wars original Un nouvel espoir). Il suit une ancienne Padawan alors qu’elle retrouve son maître Jedi – cette paire sera probablement jouée par Stenberg et Lee, d’après la photo – pour enquêter sur certains crimes, mais ils rencontrent des forces plus sinistres que prévu (peut-être les Sith ? ).

Co-créateur de la poupée russe Pointe Leslye sera le showrunner et le producteur exécutif, et dirigera l’épisode pilote. Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef agissent également en tant que producteurs exécutifs. Rayne Roberts et Damian Anderson sont les producteurs de la série.

La série Star Wars Andor est Actuellement Diffusée sur Disney Plus, avec la finale à venir plus tard ce mois-ci.

Prochaine série Star Wars L’Acolyte a vu sa distribution révélée lundi, ainsi que la première image des coulisses. Nous ne connaissons toujours pas le spectacle Disney+ date de sortie, mais Lucasfilm a noté que la production a lancé au Royaume-Uni.

Rejoindre Amandla Stenberg de La haine que tu donnes est le Signalé précédemment Lee Jung-jae de Jeu de calmaravec Manny Jacinto de Neuf parfaits inconnusDafne Keen de Ses matières sombres et LoganJodie Turner-Smith de Reine et MinceRebecca Henderson de Inventer AnnaCharlie Barnett de Poupée russedoyen-Charles Chapman de 1917 et Carrie-Anne Moss de La matrice.

Lucasfilm



Le spectacle sera un thriller mystère se déroulant dans les derniers jours de la Haute République époque (environ 80 ans avant les événements du film Star Wars original Un nouvel espoir). Il suit une ancienne Padawan alors qu’elle retrouve son maître Jedi – cette paire sera probablement jouée par Stenberg et Lee, d’après la photo – pour enquêter sur certains crimes, mais ils rencontrent des forces plus sinistres que prévu (peut-être les Sith ? ).

Co-créateur de la poupée russe Pointe Leslye sera le showrunner et le producteur exécutif, et dirigera l’épisode pilote. Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef agissent également en tant que producteurs exécutifs. Rayne Roberts et Damian Anderson sont les producteurs de la série.

La série Star Wars Andor est Actuellement Diffusée sur Disney Plus, avec la finale à venir plus tard ce mois-ci.