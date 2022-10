‘Star Wars: Tales of the Jedi’ représente la vision originale de la branche de George Lucas, disent les acteurs

Star Wars : Les Contes du Jedi est venu à mercredi, apportant six courts métrages dans le même style d’animation CGI que La guerre des clones. Trois suivent la légendaire Jedi Ahsoka Tano (des années avant ses rencontres avec Le Mandalorien), les autres révélant la trame de fond du futur Sith Lord Count Dooku au cours de sa carrière de Jedi.

Il est défini dans le ère préquelledes décennies avant les événements du film Star Wars original Un nouvel espoir et émission en direct en cours Andor.

La série est écrite par le producteur exécutif de Clone Wars David Filoniqui travaille actuellement sur le série Ahsoka en direct qui devrait arriver sur Disney Plus l’année prochaine. Il a écrit les épisodes pendant faire des allers-retours pour tourner The Mandalorian.

Tales of the Jedi voit Ashley Eckstein revenir en tant qu’Ahsoka, après avoir exprimé le personnage depuis ses débuts dans le film, la série télévisée et l’émission de suivi The Clone Wars de 2008 Rebelles et L’Ascension de Skywalker (Rosario Dawson joue le rôle dans l’action en direct).

En plus de son travail d’actrice, elle a également fondé une marque de mode axée sur les fans Son univers et série de méditation guidée par la voix Star Wars: Questions de pleine conscience et co-écrit un livre d’activités, de recettes et d’artisanat .

Aussi de retour pour le short est Corey Burton en tant que voix de Dooku, un rôle qu’il a d’abord joué dans Le jeu vidéo La Guerre des Clones, qui est sorti il ​​y a exactement 20 ans vendredi. Inspiré par la performance de l’acteur en direct du Seigneur Sith Christophe Lee, il a continué à jouer le rôle dans l’émission The Clone Wars 2008. Il a également exprimé le chasseur de primes Cad Bane dans cette série et Le livre de Boba Fett.

Au-delà de Star Wars, Burton a joué un nombre incroyable de rôles au cours d’une carrière de 50 ans, dépeignant un large éventail de personnages de Disney, Marvel, DC, Looney Tunes et Transformers. Vous avez sans aucun doute entendu son travail à plusieurs reprises.

J’ai eu l’occasion de discuter en tête-à-tête avec Eckstein et Burton sur Zoom pour revenir en tant qu’Ahsoka et Dooku dans Tales of the Jedi, abordant les épisodes préférés, l’évolution de leurs approches des personnages, la manière de parler de Yaddle et le influence continue du créateur de Star Wars, George Lucas.

Voici une transcription de nos conversations, éditées ensemble pour plus de clarté et tissées ensemble comme Tales of the Jedi. Mineure DIVULGACHER Attention pour les épisodes.

Q. Ashley, avez-vous un épisode préféré d’Ahsoka ?

Eckstein : La pratique rend parfait [the fifth episode]juste parce que c’était vraiment sympa de réunir le gang [several other Clone Wars actors reprise their roles]. Et c’était vraiment cool de voir toutes les connexions – il y avait tellement de couches dans cet épisode. Cela vous a fait sourire; ça t’a fait rire. Cela vous a fait pleurer; ça t’a brisé le coeur. Je ne sais pas comment dans le monde Dave Filoni a emballé autant d’émotions dans un épisode, mais c’était vraiment génial.

Je n’ai eu que les pages de script pour mes répliques, donc je ne savais pas comment l’épisode s’était terminé. J’ai donc été complètement choqué de le découvrir. Et croyez-moi, il y a certainement eu des larmes versées.

La pratique rend parfait est fascinant car il passe à plusieurs points de la chronologie et de la carrière d’Ahsoka. Comment votre approche de jouer le rôle a-t-elle évolué?

Eckstein: Je me sens très chanceux parce que j’ai été choisi comme Ahsoka pour être moi-même, et j’ai vraiment pu aider à créer le personnage. Je n’ai jamais écrit pour le personnage, car Dave et son équipe ont écrit les histoires les plus brillantes. Mais j’ai eu beaucoup d’apports en termes de sa voix – son humour, son sarcasme, sa vivacité.

Ahsoka fait vraiment partie de mon cœur et de mon âme à ce stade. Et parce qu’elle correspond tellement à ma personnalité, c’est assez facile de revenir dedans. Le ton de sa voix dépend de son âge. Avec Tales of the Jedi, ce sont les débuts d’Ahsoka, alors je suis retourné et j’ai regardé le film Clone Wars, épisodes de la saison 1. Donc c’était définitivement un souffle du passé, et c’était très amusant.

Est-ce un peu inquiétant qu’elle ait été étourdie tant de fois lors de l’entraînement avec les soldats clones ?

Eckstein : Depuis mon mari [former MLB player David Eckstein] l’habitude de faire du sport, mon cerveau est allé à “Oh, elle pourrait avoir une commotion cérébrale.” Vraiment, ce qui m’a fait pleurer, c’est à quel point Anakin peut l’aimer. Il savait que si elle ne s’entraînait que comme le reste des Jedi, elle ne survivrait pas, et je ne parle que de la vie de tous les jours — je ne parle pas de l’Ordre 66. Il avait besoin faire cette autre façon de s’entraîner.

C’est ce qui le rend encore plus déchirant. Ce que j’aime dans The Clone Wars, c’est que nous voyons le héros Anakin – juste pour voir ce qui aurait pu être s’il n’était pas allé du côté obscur. Était-il dur avec elle ? Absolument. Mais lui a-t-il sauvé la vie ? Absolument. Ce court métrage vient de porter cet amour, qui est comme un frère et une sœur, à un tout autre niveau.

Corey, vous avez joué Dooku pendant deux décennies, comment votre relation avec le rôle a-t-elle évolué ?

Burton: Je suis un acteur de radio, donc je vais plonger profondément dans le rôle lorsque les pages sont devant moi, le réalisateur dans mon oreille – j’essaie d’interpréter ce qui est dans la tête du réalisateur. Un bon réalisateur me transmettra les intentions de l’écrivain. Si c’est vraiment bien écrit, le personnage est là sur la page.

[With Dooku], j’ai commencé par imiter Christopher Lee, et j’ai essayé de reproduire sa performance. Lorsque nous avons commencé la série The Clone Wars, on nous a dit par Dave Filoni, de George Lucas, de posséder les personnages, car il n’allait plus faire de films.

Donc tout était de l’animation, et nous étions le casting, donc ça a changé. Avec Dave, les scénaristes et les autres personnes impliquées dans le personnage, nous lui avons donné une meilleure dimension, le rendant plus politicien fourbe, immanquablement poli, et plus jeune, plus musclé. Bien qu’en dessous de tout cela, il y avait toujours les Sith sombres.

Dooku a une rencontre intense avec Yaddle dans son troisième épisode, Le Seigneur Sith. Elle est de la même espèce que Yoda mais ne parle pas avec la même syntaxe inhabituelle que Yoda – je suis intéressé par votre point de vue en tant que doubleur.

Burton : J’ai tendance à être un peu confus sur les détails des différentes espèces. Je ne sais pas si j’ai jamais eu une explication claire de la raison pour laquelle Yoda parle dans sa propre syntaxe particulière – nous ne savons pas si Grogu (alias Baby Yoda, de The Mandalorian) le fera.

Cela pourrait être une chose très spécifique au personnage, surtout parce que Yoda est un filou; tout est énigmes et énigmes du grand maître et enseignant. Peut-être que nous découvrirons si c’est une technique de Yoda lui-même.

Dans le même épisode, c’est tellement amusant de voir Dooku choisir entre Yaddle et Dark Sidious. Logiquement, nous savons qu’il va tomber du côté obscur, mais il est facile de se laisser prendre par son incertitude sur le moment et d’avoir l’impression qu’il glisse entre la lumière et l’obscurité.

Burton : C’est amusant en tant qu’acteur de glisser du clair au sombre comme ça. Cela pourrait arriver avec n’importe quelle transformation; tout à coup, ce petit indice du futur se glisse – l’autre côté est juste en train de s’en sortir.

Tales of the Jedi juxtapose Ahsoka et Dooku, deux Jedi qui ont quitté l’Ordre pour emprunter des chemins très différents. Pourquoi pensez-vous que cela fonctionne si bien ?

Eckstein : Je pense que nous nous trompons si nous ne pensons pas que nous sommes un équilibre entre le côté lumineux et le côté obscur ; nous nous réveillons chaque jour avec un choix.

Je suis un grand défenseur de la santé mentale. Nous avons tous des sentiments de colère, d’agressivité, d’inquiétude et de doute. Nous avons aussi tous, vous savez, nous pouvons choisir d’avoir des sentiments de paix, de calme, d’amour, de gentillesse et de lumière. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les choses qui nous arrivent, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations, puis les choix que nous faisons à partir de là.

Ahsoka a eu tellement de choses terribles qui lui sont arrivées; nous les voyons se dérouler dans The Clone Wars, Rebels et Tales of the Jedi. En réagissant à ces choses, elle choisit l’amour, elle choisit d’aider les gens, elle choisit la gentillesse. Et Dooku choisit évidemment un chemin très différent.

Comment pensez-vous que l’héritage de George Lucas continue dans Tales of the Jedi ? Vous faites tous les deux partie d’un groupe assez restreint d’acteurs qui ont travaillé sur Star Wars depuis son époque.

Eckstein : Dave Filoni est définitivement le Padawan de George Lucas ; c’est un rôle qu’il prend très au sérieux et il veut honorer George comme il le peut. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait vraiment été formé par George Lucas comme Filoni. Donc je pense que si c’est un projet sur lequel Dave travaille, il y aura certainement des morceaux de George.

J’espère que George est fier de Tales of the Jedi – je ne sais pas s’il obtient suffisamment de crédit pour The Clone Wars, car il y a travaillé sans relâche et c’était un véritable projet passionné pour lui. Il a été financé par lui à l’époque pré-Disney, lorsque nous avons dû le faire pendant cinq saisons. Et je ne peux pas dire que d’autres endroits auraient même conservé un spectacle animé pendant les cinq saisons que nous avons faites. Je suis donc très reconnaissant envers George Lucas. Et je pense que son héritage se perpétue dans cette émission.

Burton : Dave est tout le temps en contact avec George, pour autant que je sache. La façon dont Dave parle de George [suggests that] il ressemble un peu à Yoda lui-même, disant “Il se moque toujours de moi.”

Tout le monde bifurque de sa vision, et j’espère que nous restons tous en ligne avec … ce qu’il envisage pour l’ensemble de l’univers Star Wars.

