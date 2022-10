‘Star Wars: Tales of the Jedi’ Endings, les moments majeurs d’Ahsoka et de Dooku, expliqués

Star Wars : Les Contes du Jedi tombé sur mercredi, nous donnant six courts métrages d’animation CGI dans le style de La guerre des clones. La moitié des histoires sont consacrées à la légendaire Jedi Ahsoka Tano (des années avant son alliance avec Le Mandalorien), tandis que les autres se concentrent sur le futur Seigneur Sith Dooku pendant son temps en tant que Jedi.

Ils sont écrits par le producteur exécutif de Clone Wars Dave Filoni, qui travaille actuellement sur la série Ahsoka en direct qui devrait sortir sur Disney Plus l’année prochaine. Ashley Eckstein et Corey Burton reprendre leurs rôles respectifs de Clone Wars en tant qu’Ahsoka et Dooku.

Celles-ci se déroulent toutes dans l’ère préquelle, des décennies avant les événements du film original de Star Wars Un nouvel espoir (et de l’émission actuelle d’action en direct Andor). Utilisons la Force pour plonger dans les SPOILERS de chaque épisode.

Vie et mort

Sur son monde natal Shili, avant les événements de La menace fantôme, un bébé Ahsoka (Ashley Eckstein) est pris par une créature à dents de sabre et semble condamné. Lorsqu’elle l’apprivoise instinctivement avec la Force et la ramène chez elle, l’ancien du village reconnaît son pouvoir et la déclare Jedi.

Lucasfilm



Nous savons par The Clone Wars qu’elle a été introduite dans l’Ordre Jedi par Maître Plo Koon et qu’elle devient Padawan pour Anakin Skywalker.

Justice

Maître Jedi Dooku (Corey Burton) est sur le point de tuer un sénateur corrompu de la République après avoir été témoin de la souffrance de son peuple. Son Padawan Qui-Gon Jinn (Michael Richardsonfils de l’acteur Qui-Gon en direct Liam Neeson), parvient à sauver le sénateur en libérant son fils kidnappé, dont l’amour pour son père aide Dooku à s’en sortir.

Cela se passe des années avant La Menace Fantôme et met en évidence la désillusion de Dooku avec la République (une histoire qui est également racontée dans le drame audio Dooku : Jedi Lost). On voit aussi qui a une poignée incurvée impressionnante similaire à celle qu’il brandira en tant que Sith.

Les choix

Envoyé pour récupérer le corps d’un Jedi mort avec son collègue Maître Mace Windu (TC Carson), Dooku prend la mission dans la direction qui aboutit à la mort d’un sénateur corrompu. Il s’identifie au groupe rebelle responsable de l’incident, faisant écho à sa méfiance envers la République et son contrôle sur les Jedi.

Lucasfilm



Mace reçoit la place du Jedi déchu au Conseil, ce qui agace Dooku. Il le voit probablement comme Mace faisant de la politique pour s’élever au sein de l’Ordre et du système de la République, dans les années précédant La menace fantôme.

Le Seigneur Sith

Celui-ci se déroule lors des événements de The Phantom Menace, après les rencontres de Qui-Gon Dark Maul sur Tatooine mais avant le retour sur Naboo. Dooku supprime la planète Kamino des archives Jedi, cachant la conspiration pour créer l’armée des clones (elle ne sera pas découverte avant une décennie, en L’attaque des clones).

Il a également sa dernière rencontre avec Qui-Gon avant que son ancien Padawan ne soit tué par Maul.

À la suite de la mort de Qui-Gon, Yaddle, membre du Conseil Jedi (Bryce Dallas-Howardqui a dirigé épisodes de Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett) suit Dooku à une rencontre secrète avec Dark Sidious (Ian McDiarmid). Face à un choix entre Jedi et Sith lorsqu’elle est découverte, Dooku se range du côté de Sidious, tue Yaddle et devient l’apprenti du Seigneur Sith – Dark Tyranus.

Cela révèle le sort de Yaddle, qui est de la même espèce que Yoda et Grogu. Auparavant, elle n’avait fait qu’une brève apparition dans The Phantom Menace et avait disparu par Attack of the Clones. On ne sait pas si les Jedi ont jamais découvert son destin.

Cet épisode suggère également que Sidious a profité du chagrin de Dooku face à la mort de Qui-Gon pour le séduire complètement du côté obscur. Il finira par écarter Dooku au profit d’Anakin dans La Revanche des Sith.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Après les événements du film The Clone Wars, Anakin (Matt Lanter) amène Ahsoka à une séance d’entraînement clandestine au cours de laquelle elle essaie de dévier le plus longtemps possible les tirs de blaster des soldats clones avant d’être étourdie.

Lucasfilm



Elle poursuit cet entraînement tout au long de la guerre, et cela lui permet finalement de survivre à l’Ordre 66dans lequel Sidious fait des soldats clones à travers la galaxie pour tuer leurs alliés Jedi.

Cet épisode a été le premier que Filoni a écrit pour la série. Il comporte également un caméo d’un le jeune Caleb Dume, un Padawan qui survivra à la destruction de l’Ordre Jedi. Il prendra le nom de Kanan Jarrus et deviendra le héros Jedi de Rebelles.

Résoudre

Après la montée de l’Empire Galactique (vu dans Revenge of the Sith et The Clone Wars finale) Ahsoka assiste tranquillement aux funérailles de Padmé sur Naboo, et futur chef de l’Alliance Rebelle Bail Organa (Phil LaMarr) lui donne un communicateur.

Vivant cachée sur un monde agricole, Ahsoka trouve un emploi dans l’agriculture jusqu’à ce qu’elle fasse sauter sa couverture en utilisant la Force pour sauver un collègue et dessine un Inquisiteur Impérial (Clancy Brun) pour eux.

Elle tue l’inquisiteur avec le sien sabre laser à lame rouge et contacte Bail pour rejoindre le combat. On ne sait pas comment cela cadre avec le Roman Ahsoka 2016qui raconte une histoire similaire, mais toute contradiction pourrait être expliquée comme un récit alternatif.

