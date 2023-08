Star Wars révèle la triste vie de Dexter Jettster après le retour du Jedi

De tous les contes intrigants du nouveau Le retour du Jedi anniversaire anthologie D’un certain point de vueune tournant autour L’attaque des clones‘ premier propriétaire d’établissement gastronomique Dexter Jettster était sans doute le plus intrigant pour beaucoup quand il a été annoncé. Quoi était Dexter jusqu’à lors de la trilogie originale ? Il s’avère que la réponse était très triste.

« J’ai créé un fan club de Yoda »

Dans un nouvel extrait de « The Veteran » d’Adam Lance Garcia, l’un des 40 contes de Le retour du Jedi : d’un certain point de vue posté à StarWars.com aujourd’hui, on reprend avec Dexter dans le sillage immédiat de la bataille d’Endor, alors que le monde de Coruscant apprend la destruction de la deuxième étoile de la mort. Mais il s’avère que tandis que le monde autour de lui se réjouit de l’espoir de la chute de l’Empire, le pauvre Dex a passé un moment généralement misérable après les préquelles. Il manque son cher ami Obi-Wan Kenobi (awww), il blâme sa propre intelligence sur le sabre Kaminoan fléchette pour avoir déclenché la guerre des clones et renversé la galaxie (awww), mais peut-être le plus tranchant des couteaux dans notre poitrine ?

Dex ne savait pas si le guerrier était mort sur le front ou pendant la Purge, bien qu’il priait pour le premier. Il ne pouvait pas supporter l’idée que son ami soit abattu par ses propres hommes. Dex ne pouvait jamais oublier comment le temple Jedi flambait dans la nuit, comment la fumée s’échappait des jours après que les incendies aient été éteints, comment l’air avait un goût de cendre et comment la suie recouvrait son restaurant pendant des semaines, quelle que soit la fréquence à laquelle lui et Wanda nettoyaient. Près de mille ans de paix, réduits en poussière. « Ça ira, chéri, tu verras, » avait dit Wanda, lui rappelant que les droïdes voyaient rarement au-delà de leur programmation. Elle est tombée en panne trois ans plus tard. Il a perdu le restaurant peu de temps après.

Ils ont pris son dîner ! Ils ont pris son droïde serveuse ! Ils ont tout pris à Dexter Jettster !

Ce n’est pas la première fois Guerres des étoiles les romans ont pris un personnage de jokey prequels et leur ont ensuite donné une vie tragiquement écrasante sous le règne de l’Empire, car c’est apparemment une chose qui peut se produire régulièrement dans le Guerres des étoiles galaxie. La situation de Dexter n’est pas tout à fait « un clown déprimé envisageant votre rôle dans l’attribution du pouvoir politique à un Seigneur Sith secret ». ” comme Jar Jar a fini par être, car qu’est-ce que. B Utah toujours. Pauvre homme. Qu’est ce qu’un Guerres des étoiles le personnage de la préquelle doit-il faire pour faire une pause dans la galaxie très, très loin ?

Vous aussi, vous pouvez lire à quel point Dexter Jettster est triste quand Le retour du Jedi : d’un certain point de vue libère le 29 août.

