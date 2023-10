Le scénariste-réalisateur Matthew Vaughn est bien connu pour avoir donné un bon coup de pied au cul aux franchises. Il a fait ça avec un film.littéralement appelé Botter le cul, mais aussi en rebootant la franchise X-Men avec Première classe, et mettre à jour l’espion franchise avec Roi. Entre les deux, Vaughn a été attaché, ou du moins envisagé, à travailler sur à peu près toutes les autres franchises majeures, mais son idée pour une en particulier provoquerait l’indignation des fans. Ou du moins, pourrait-on supposer.

Vers 2012, Vaughn était l’un des noms les plus réalistes la rumeur dit qu’il pourrait diriger Star Wars épisode 7, un film qui allait ramener Star Wars sur grand écran pour la première fois depuis des décennies. Bien sûr, cela ne s’est pas produit, mais dans une nouvelle interview, Vaughn a discuté de ses réflexions sur Star Wars et n’inclut pas le choix des mêmes acteurs des années 1970 et la création de nouveaux méchants qui reflètent les anciens.

« Pour moi, faire un Guerres des étoiles le film, c’est jouer avec les personnages que j’aime », a déclaré Vaughn sur le Podcast Happy Sad Confused. « S’ils me disaient, ils redémarreraient Guerres des étoiles et ayez en fait Luke Skywalker, Solo et Vader et faites-en votre version. Tout le monde dirait que c’est un idiot d’essayer, mais ça m’exciterait.

Ne t’inquiète pas. Il ne s’en tient pas là. « Pourquoi les [Star Wars] des personnages si sacrés qu’à partir de 1977, on ne peut pas le refaire pour un nouveau public ? » a demandé le réalisateur, faisant référence à d’autres franchises comme James Bond, Batman ou Spider-Man qui se contentaient de refondre les personnages encore et encore.

« Guerres des étoiles C’est la famille Skywalker et c’est là que je pense qu’ils se sont trompés », a-t-il poursuivi. « Ils ont oublié. Ils ont brillamment réussi à la télévision, mais il leur faut un nouveau film épique. Que [rebooting with the original characters] c’est ce que je ferais. Tout le monde va devenir fou, mais allons-y. Si vous voulez une nouvelle génération, faites le film pour elle. L’ancienne génération, j’espère que vous réussirez suffisamment pour qu’elle en profite.

L’idée de Vaughn n’est pas mauvaise mais, comme il semble sûrement le comprendre, il est tout simplement trop tard. Lorsque l’épisode 7 était encore sur la table, c’était essentiellement la seule chance dans l’histoire que quelqu’un aurait pu redémarrer Star Wars. Nouveau Luke, nouveau Han, nouvelle Leia, etc. La même histoire d’origine classique, mais avec une nouvelle tournure. Cela aurait déjà été controversé, mais c’était le moment. Aujourd’hui, près de 10 ans plus tard, Lucasfilm et Disney sont bien trop loin dans le terrier du lapin.

C’est une idée amusante à laquelle réfléchir. Pas seulement la refonte qui serait bien sûr essentielle. Mais des moyens de faire tourner cette histoire dans une nouvelle direction. Pensez au nombre de fois où nous avons vu l’origine de Batman ou de Spider-Man à l’écran. Et Luke Skywalker ? Et Dark Vador ? C’est plutôt séduisant.

