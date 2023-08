Star Wars publie la chronologie officielle des époques et taquine Old Republic

Plus tôt cette année à Guerres des étoiles Fêteen attendant un nouvelle liste de Guerres des étoiles filmsLucasfilm a officiellement dévoilé un nouveau regard chronologique sur la continuité, décomposant des milliers d’années dans la galaxie lointaine, très lointaine en neuf périodes distinctes. Maintenant, le site officiel est allé un peu plus loin et a donné quelques indices très intrigants en cours de route.

Désormais inclus dans StarWars.comDans la banque de données de, la rubrique « Epoques » du site propose un guide actualisé des principales œuvres de l’art contemporain. Guerres des étoiles canon – même si, malheureusement, les livres et les bandes dessinées sont largement laissés de côté, à l’exception des La Haute République en faveur du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo, et où exactement ils s’inscrivent dans les neuf époques révélées lors de Celebration.

Sans surprise, une grande partie de ce que nous avons jusqu’à présent est centrée sur les époques principales de la saga Skywalker : la Chute des Jedi, le Règne de l’Empire et l’Âge de la rébellion couvrant la préquelle et les trilogies originales, puis a New Republic et Rise of the First Order couvrant les suites et poste-Le retour du Jedi la télé– mais il y a au moins quelques nouvelles descriptions pour chaque époque au-delà de celles-ci. B Les époques les plus anciennes et les plus lointaines de cette chronologie sont laissées vides pour l’instant : L’aube des Jedi, le décor antique de James Mangold histoire d’origine planifiée pour le premier Jedi ; et Nouvel Ordre Jedi, la poste-L’ascension de Skywalker réglage du prochain Film autonome de Rey de Sharmeen Obaid-Chinoy. Mais un Une époque curieusement encore inexplorée a un bref décor de scène : t l’Ancienne République, l’ère ancienne située entre l’Aube des Jedi et l’ère antique la Haute République. Voici ce que dit maintenant la chronologie pour cette période :

La République est fondée parmi les mondes du Noyau Galactique et l’Ordre Jedi émerge pour la protéger. Un schisme au sein des Jedi conduit à la création des Sith dans cette époque épique.

Est-ce beaucoup ? Non, pas vraiment. Est-ce quelque chose ? Ouiet qu’est-ce qu’un Guerres des étoiles les fans aiment plus que faire un beaucoup de bêtises sur les moindres restes ? The Old Republic, bien sûr, est largement connu des fans pour les jeux qui lui ont donné son nom, à savoir les légendes EU CRPG. Chevaliers de l’Ancienne République et sa suite Les Seigneurs Sithet leur suite MMORPG L’Ancienne République, le rare média de l’univers étendu encore actif à l’ère actuelle de Lucasfilm. Et avec un remake du premier toujours prévu à un moment donné, il y a peut-être des indices selon lesquels des éléments de ces histoires pourraient désormais être inscrits dans la continuité actuelle ici.

Mais il y a aussi un positionnement très intéressant des choses ici : l’Ordre Jedi est une institution en place ici plutôt que pendant l’Aube des Jedi, par exemple. Ou le fait que c’est dans cette période que nous avons le schisme qui crée les Sith, et potentiellement l’Empire Sith ou quelque chose de similaire depuis KOTOR. C’est deux phrases, mais bon ! Deux phrases valent mieux que pas de phrases.

Le temps nous dira combien de temps il faudra avant de voir davantage de détails sur cette chronologie, mais pour l’instant, il est amusant de penser à ce qui pourrait être.

