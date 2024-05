Le Guerres des étoiles Le fandom est pour le moins agité. Après l’accueil controversé (malgré des performances exceptionnelles au box-office) de la trilogie de films suivante et quelques hauts et bas dans la qualité de les émissions Disney Plus la conversation autour de toute nouvelle version live-action de Star Wars est un peu tendue, et L’Acolyte est désormais dans toutes les têtes.

Lucasfilm et Disney n’ont pas encore commenté l’avenir de la série (créateur et scénariste-réalisateur Leslye Headland a des idées pour la saison 2 ), quelque chose qui n’arrivera probablement pas avant la fin de la première saison, qui débutera le 4 juin.

Cependant, cela n’a pas empêché certains sites et communautés de fans d’examiner ses chances. Après tout, Disney réduit les coûts de streaming depuis un certain temps déjà, cherchant à se recentrer sur l’expérience théâtrale avec de grands films tels que Le Mandalorien et Grogu .

En rapport: Regardez les Jedi se battre au corps à corps dans le nouveau clip de « The Acolyte » de Disney+ (vidéo)

Y a-t-il du vrai dans les rumeurs selon lesquelles The Acolyte aurait déjà été annulé ?

(Crédit image : Disney+)

Non, il n’y a pas suffisamment de preuves pour étayer ces affirmations, et nous n’obtiendrons probablement pas de réponse avant un certain temps. Fin mai, The Acolyte n’a pas été annulé.

La rumeur originale venait de Cette place du parc , qui a affirmé qu’un « initié présumé de Lucasfilm » leur avait carrément dit qu’une deuxième saison n’aurait pas lieu. Les informations et les faits fournis sont vagues et n’ont pas été étayés par les acteurs hollywoodiens, toujours prompts à confirmer ou à infirmer les bouleversements créatifs majeurs au sein des grands studios.

Un rapide coup d’œil sur le site confirme également qu’il a avis très négatifs sur la façon dont Lucasfilm et la marque Star Wars sont gérés. Bien que de nombreux fans puissent être d’accord avec ce sentiment pour diverses raisons très valables, il semble que cela fasse simplement partie d’un mouvement plus large visant à abattre tout ce qui vient du studio avant même sa sortie.

Dernières actualités spatiales, dernières mises à jour sur les lancements de fusées, les événements d’observation du ciel et bien plus encore !

Quand The Acolyte sera-t-il renouvelé ou annulé ?

(Crédit image : Disney+)

Peu importe vos réflexions sur la prochaine série Star Wars (nous partagerons les nôtres, positives ou négatives, chaque semaine), Disney et Lucasfilm ne prendront pas de sitôt une décision concernant son avenir clair ou sombre, à moins qu’il ne s’agisse d’un énorme succès qui prend d’assaut le monde.

Pour l’instant, nous savons, grâce à quelques documents légaux et informations de localisation que Lucasfilm au moins prévu pour raconter une histoire plus large. Mais bien sûr, l’accueil critique et le nombre d’audience doivent soutenir l’idée d’aller plus loin avec la toute première histoire de Star Wars en direct qui se déroule pendant l’époque de la Haute République .

Pour l’instant, le marketing ne fait que s’intensifier avec de nouveaux spots, clips , et des featurettes. Vous pouvez revenir la semaine prochaine pour lire notre critique/récapitulatif des deux premiers épisodes et discuter si le dernier de Star Wars est une victoire alimentée par la Force ou un raté sans midi-chlorien.