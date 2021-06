Star Wars: la star d’Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, essaie de couvrir ses robes de Jedi sur le tournage de sa nouvelle série Disney+

EWAN McGregor a fait de son mieux pour couvrir ses robes de Jedi alors qu’il filmait le nouveau très attendu Star Wars : Obi-Wan Kenobi à Los Angeles.

L’acteur, 50 ans, reprend son rôle qu’il a joué pour la première fois dans le prequel de 2001 de Star Wars, La menace fantôme.

Ewan McGregor a repris le rôle d’Obi-Wan Kenobi[/caption]

Semblant un peu plus mature que sa version plus jeune du maître Jedi, Ewan est sorti dans un manteau noir recouvrant la tenue emblématique de son personnage.

La star, qui a récemment dépeint le créateur de mode flamboyant Roy Halston dans une série Netlfix, portait un masque facial et tenait un livre alors qu’il traversait le terrain de cinéma.

Ewan est un superfan de Star Wars qui est tombé amoureux du film original de 1977 à l’âge de six ans.

Il a sauté sur l’occasion de revenir dans l’univers du film suite au succès du spin-off de la franchise The Mandalorian.

La star sur le plateau de LA[/caption]

Obi-Wan Kenobi se déroulera entre la Revanche des Sith et Un nouvel espoir, il y aura donc de nombreux paramètres et personnages reconnaissables pour les fans de longue date.

Dans une récente discussion avec la star mandalorienne Pedro Pascal, Ewan a raconté comment le fait d’être sur le plateau l’avait ramené à l’enfance.

Il a dit : « Je dois être très prudent. Il n’y a pas de secret pour savoir quand cette série se déroule, mais j’ai dû passer devant deux stormtroopers. J’ai réalisé que je n’avais jamais joué avec un stormtrooper parce que les miens étaient des clones, tu vois ? C’était l’armée des clones. Donc, je n’avais jamais vu de stormtrooper. Donc, je passais devant eux dans cette scène. Je me suis retourné et j’avais à nouveau six ans.

Collection Kobal – Shutterstock

Ewan dans le rôle d’Obi Wan dans La menace fantôme[/caption]





« J’avais l’impression d’avoir encore six ans ou quelque chose comme ça, parce que je suis si proche d’un an et j’ai eu peur, tu vois ? Tellement fou. »

En plus du tournage à LA, Disney a déboursé 1 million de livres sterling pour construire un décor de science-fiction dans le Buckinghamshire

L’ensemble pourrait être en place pendant trois ans, laissant entendre que d’autres séries sont déjà en préparation.