“Star Wars : La princesse et le scélérat” épouse Leia Organa et Han Solo avec style

La romance entre Leia Organa et Han Solo est un élément essentiel de la Guerres des étoiles saga, mais les films ne couvraient que ses débuts chancelants et sa conclusion douce-amère. C’était un peu décevant de voir comment le couple s’est marié et s’est séparé au cours des 30 années entre Le retour du Jedi et le réveil de la forceavec peu de sens qu’ils avaient pu profiter du bonheur conjugal.

L’auteur Beth Revis vise à résoudre ce problème dans un roman , qui est sorti sous forme imprimée, numérique et de livre audio le mois dernier. Se déroulant juste après la victoire de Rebel Alliance sur l’Empire Galactique dans Return of the Jedi, il révèle que Leia et Han se sont mariés à peu près immédiatement et se sont envolés pour une lune de miel rocheuse.

La première partie de l’histoire se déroule sur Endor, alors qu’ils se préparent pour le mariage. Revis insuffle à cette section une légèreté appropriée, car ils ont gagné la guerre et entrent dans une nouvelle ère d’espoir pour la galaxie. Leia et Han s’habituent au fait que Luke Skywalker est son frère (et oui, le baiser super bizarre de Leia-Luke de L’empire contre-attaque est adressé).

C’est juste amusant de passer du temps avec Lando Calrissian, Mon Mothma et un tas d’autres héros quand l’Empire ne les talonne pas et que les possibilités semblent infinies. Cette joie s’infiltre dans la cérémonie de mariage assistée par Ewok de Leia et Han, que Revis décrit avec des détails exquis.

Au milieu de tout cela, Leia est aux prises avec la révélation que feu Dark Vador – qui l’avait torturée, elle et Han, était resté là alors que son monde natal avait explosé et était généralement un très mauvais gars dans sa vie – était son père . Cela la fait se demander si elle devrait apprendre à utiliser la Force comme son frère jumeau, Luke, ou éviter de tomber du côté obscur comme son cher vieux père.

Nous savons de Le Dernier Jedi et L’Ascension de Skywalker que Leia embrassera la Force et s’entraînera avec Luke, mais a vu très peu de ce voyage. Leia fait ses premiers pas dans ce monde plus large dans ce roman, et ces sections sont parmi les plus intrigantes du roman. Revis transmet magnifiquement l’incertitude et le danger de cette nouvelle facette d’un héros familier.

Cependant, la romance est au centre de ce roman et l’histoire devient moins engageante lorsque Leia et Han partent pour leur lune de miel. Après un intermède divertissant avec Chewbacca sur le Millennium Falcon, ils arrivent sur le Halcyon, le paquebot de luxe qui se trouve être le décor dans l’univers de l’hôtel immersif Disney World. Star Wars : Galactic Starcruiser.

Revis construit bien cet endroit (et cela ne ressemble jamais à une publicité prolongée de Disney Resort), mais le roman s’essouffle alors que Leia commence à mélanger travail et plaisir en transformant progressivement sa lune de miel en mission diplomatique et Han se promène simplement sur le navire, s’engage dans jeux de cartes sommaires et trouve des problèmes.

Il est tout à fait logique que ces deux-là reprennent leurs anciennes habitudes, surtout si l’on considère qu’elle a passé la majeure partie de sa vie en tant que rebelle à combattre un régime totalitaire et qu’il est opéré en marge de la loi. Malheureusement, le roman semble sans direction alors qu’ils s’éloignent – ​​peut-être parce que nous savons que des forces sinistres les sépareront davantage par The Force Awakens.

Heureusement, leur lien n’est pas si effiloché à ce stade de la chronologie et ils se réunissent avant qu’une menace impériale n’émerge dans le dernier quart du roman. L’histoire reprend de l’élan ici, avec Revis construisant un mystère engageant avant de composer le danger dans un nouvel endroit imaginatif. Il n’est laissé tomber que par un méchant sous-développé dont l’apparence est si brève qu’il sera probablement oublié peu de temps après la fin de ce roman de 368 pages.

La princesse et le scélérat offrent à Leia et Han un mariage digne des icônes du cinéma et préfigurent leurs destins de manière alléchante. Leur lune de miel n’est pas aussi mémorable, mais il ne faut pas trop de temps pour que l’aventure et l’excitation rallument l’étincelle de la romance.