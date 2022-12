Star Wars Jedi: Survivor Trailer révèle le gameplay, date de sortie du 17 mars

Star Wars Jedi : Survivor, la suite de Jedi de 2019 : Ordre déchua obtenu une date de sortie le 17 mars 2023 lors des Game Awards de jeudi, ainsi que une nouvelle bande-annonce nous donnant un premier aperçu du gameplay, des personnages de retour et un tas de nouveaux visages. Le jeu d’action-aventure arrive sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Il mettra à nouveau en vedette le Padawan Cal Kestis survivant, accompagné du charmant acolyte droïde BD-1, alors qu’il tente de récupérer son sabre laser perdu après avoir été vaincu au combat par un porteur de la Force obscure. La bande-annonce de jeudi portait davantage sur le gameplay que sur la narration, mais nous avons aperçu le mentor de Cal, Cere Junda (qui s’est rasé la tête) et le nouvel allié mercenaire Bode Akuna.

Du côté du gameplay, la bande-annonce a montré les nouvelles options de traversée de Cal comme un câble d’ascension et la capacité d’apprivoiser et de chevaucher des créatures. Il existe également plusieurs nouvelles positions de combat comme des sabres laser doubles rapides et un lourd Kylo Ren-position de crossguard de style

L’aventure à la troisième personne, qui était révélé avec une bande-annonce cinématographique durant Célébration Star Wars Anaheim en mai, est développé par Légendes Apex et Chute des Titans studio Respawn Entertainment.

“Cela va être une montagne russe émotionnelle pour les gens”, a déclaré l’acteur Cameron Monaghan. dit à StarWars.com le vendredi. “Je pense qu’il faudrait que tu sois fait de pierre pour que ça ne te frappe pas en plein coeur.”

EA



En ce qui concerne la chronologie, la suite reprend cinq ans après Jedi: Fallen Order – donc c’est 10 ans après Revenge of the Sith et neuf ans avant A New Hope. Cela met les événements de Jedi: Survivor à peu près au même moment que le Série Obi-Wan Kenobi Disney Plus et quatre ans avant la départ d’Andor.

Précommande vous offre un pack cosmétique qui permet à Cal de cosplayer Obi-Wan tel qu’il est apparu dans la série, tandis que l’édition de luxe comprend des tenues inspirées de la veste jaune de Han Solo et Luke Skywalker de la fin de A New Hope (dont le contenu de luxe vous permet de décorer BD -1 aux couleurs de R2-D2). Il y a aussi qui comprend une réplique de la poignée du sabre laser de Cal.

Si vous êtes curieux de savoir ce que Cal, Cere, l’allié de Nightsister Merrin et le copain pilote Greez ont fait au cours de la demi-décennie entre les jeux, cette histoire sera racontée dans le roman de Sam Maggs. Jedi : cicatrices de combat. Il sort le 7 mars et les voit se heurter au méchant Inquisiteur Impérial le Cinquième frère (vu dans l’émission Obi-Wan et Série animée CGI Rebels).