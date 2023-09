Star Wars Eclipse « mijote » et tuera n’importe quel personnage

Pour le meilleur ou pour le pire, le délai entre un gros jeu triple-A révéler et sa sortie réelle peut souvent être longue. Star Wars Éclipse La première bande-annonce a été présentée aux Game Awards 2021, et pendant ce temps, il n’y a eu aucune mention de la future exclusivité PlayStation. Étant donné comment Guerres des étoiles les films ont l’habitude de être annoncé puis tranquillement euthanasié (sans parler de Jeux qui ont partagé un sort similaire) vous n’auriez pas tort de penser qu’une chose similaire est arrivée à Éclipse. BMais le développeur Quantic Dream a récemment affirmé qu’il verrait le jour.

« Puis-je dire qu’il existe toujours ? Parce qu’il existe », a déclaré la vice-présidente du marketing Lisa Pendse à IGN au Tokyo Game Show plus tôt dans la semaine. Interrogée sur une mise à jour du jeu, elle a ajouté que Éclipse de Star Wars n’est actuellement « tout simplement pas prêt ». Ça mijote. L’année dernière, Quantic Dream a dû aborder questions similaires à propos du jeu étant tranquillement retardé après que des rapports ont affirmé qu’il avait des problèmes d’embauche de personnel à la suite d’allégations en 2018 selon lesquelles toxicité et harcèlement contre le studio (y compris son président David Cage spécifiquement). En réponse à ces affirmations concernant le retard, Quantic Dream a fait valoir que comme il « n’a jamais annoncé ni promis de fenêtre de lancement pour le titre », le jeu n’a techniquement jamais été retardé au départ.

Au-delà de se dérouler dans la chronologie encore nouvelle de la Haute République (située des milliers d’années avant les films et le matériel dans cet espace), Quantic Dream est resté silencieux sur ce qu’il veut en faire. Éclipse de Star Wars. Cependant, Pendse a déclaré à IGN que le jeu serait sans écran « Game Over », ce qui implique qu’il y aurait une bonne quantité de personnages que les joueurs pourraient incarner tout au long de l’histoire. Travaux précédents du studio comme Forte pluie et Détroit : devenez humain présentent également plusieurs protagonistes, et cela semble s’appuyer sur ces deux jeux.

« [Star Wars Eclipse] est un jeu d’action-aventure qui contient tous les éléments que vous attendez et souhaitez d’un titre Quantic Dream, qui est constitué de récits à embranchements complexes et de plusieurs personnages jouables », a-t-elle expliqué. « N’importe qui peut mourir, tout peut arriver et l’histoire continue de telle sorte que ces signatures sont toujours là. Mais ce que nous avons fait, c’est renforcer encore davantage notre expertise dans le domaine du gameplay.

Chaque fois que Quantic Dream daigne révéler des images pour Éclipse, il semble qu’il faudra encore un an ou deux avant sa sortie. En attendant, ce n’est pas comme s’il y avait une pénurie de Guerres des étoiles jeux à jouer—Star Wars Jedi : Survivant est disponible maintenant et excellent, et celui d’Ubisoft Hors-la-loi de Star Wars devrait sortir en 2024. Et quelque part dans le mix il y aura un troisième Jedi jeu, un remake de Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République, et sûrement d’autres titres qui attendent d’être éventuellement révélés.