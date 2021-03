La semaine dernière, Disney a révélé que son dernier spectacle Marvel The Falcon and The Winter Soldier était son ouverture de saison la plus regardée à ce jour, alors que le géant du divertissement fait évoluer son modèle commercial vers sa plateforme de streaming.

La chanteuse australienne Bonnie Piess, écrivain et star de The Big Sick Kumail Nanjiani et l’actrice de Queen’s Gambit Moses Ingram se joindront à McGregor, qui produira également la production exécutive de l’émission, et à Christensen.

