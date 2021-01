Le compte Twitter officiel de Star Wars a dénoncé «l’intimidation et le racisme» visant l’animateur de sa nouvelle émission, qui a un record de remarques qualifiant apparemment tous les Blancs de racistes, ou du moins d’accompagnement du racisme.

L’actrice et personnalité médiatique geek Krystina Arielle a été choisie par Lucasfilm pour être le visage de « The High Republic Show », une série vidéo bimensuelle en coulisses explorant la nouvelle sous-franchise Star Wars. «The High Republic», lancé l’année dernière, est la dernière tentative de se diversifier à partir des personnages et des histoires d’antan préférés des fans et d’établir un nouveau centre de contenu censé être plus adapté aux lecteurs modernes.

L’annonce n’a pas été bien accueillie par certains fans, mécontents du côté politique combatif d’Arielle, qui est noire et critique ouvertement le racisme. Elle a fait de nombreuses remarques sur les Blancs qui peuvent être considérées comme insultantes. Arielle pense apparemment que les expériences des Noirs ne peuvent pas être comprises par leurs homologues blancs – à tel point qu’il faut une personne noire pour écrire correctement un personnage noir.

Vous ne pouvez pas vous féliciter d’être "diverse" si vous avez des écrivains blancs qui devinent comment les personnages noirs pourraient réagir dans une situation. Peu importe le nombre de Noirs auxquels vous souscrivez vos questions. Essayez de nous embaucher. Merci d’être venu à mon Ted Talk. – Krystina Arielle 🦖 (@KrystinaArielle) 17 août 2019

Hommes blancs: ce n’est pas le sujet pour vous d’essayer de parler avec autorité dans mes commentaires. J’ai dit ce que j’ai dit. – Krystina Arielle 🦖 (@KrystinaArielle) 23 octobre 2020

Les blancs: arrêtez ça. Votre racisme ne vous sauvera pas. Votre ignorance n’est pas une excuse. https://t.co/7nTKHrb34L – Krystina Arielle 🦖 (@KrystinaArielle) 23 mars 2020

Avec le tollé en ligne autour d’Arielle, Lucasfilm est venu à sa défense. «Notre communauté Star Wars est une communauté d’espoir et d’inclusivité. Nous ne défendons pas l’intimidation et le racisme », le compte Twitter officiel de Star Wars publié.

Notre communauté Star Wars est une communauté d’espoir et d’inclusivité. Nous ne défendons pas l’intimidation et le racisme. Nous soutenons @KrystinaArielle. – Star Wars (@starwars) 23 janvier 2021

La déclaration a été considérée comme hypocrite par de nombreux commentateurs, qui ont souligné que la société ne prenait pas la peine d’étendre le même soutien à d’autres personnes impliquées dans Star Wars qui avaient fait face à l’hostilité en raison de leurs opinions politiques. L’actrice conservatrice Gina Carano de la série télévisée à succès «The Mandalorian» a été ciblée avec une cruauté particulière, y compris dans les réponses au message saluant Arielle.

Je n’ai jamais entendu parler de Krystina … mais je ne sais pas où votre tweet de soutien pour @ginacarano était? Elle a été continuellement victime d’intimidation pour des choses qu’elle n’a même jamais dites. Arrêtez de choisir vos favoris et soyez vraiment inclusif en soutenant TOUS vos talents de la même manière, peu importe pour qui ils votent ✌🏻 ♥ ️. pic.twitter.com/7MLWGBuy19 – Andy Signore (@andysignore) 23 janvier 2021

Tout ce fil est du harcèlement contre Gina Carano. L’hypocrisie est hors du commun. https://t.co/LrFJdgPADm – Memologie 101 (@ NewsM101) 23 janvier 2021

Les gens de l’autre côté des guerres culturelles n’étaient pas convaincus non plus. Lucasfilm et sa société principale Disney sont accusés de nombreux péchés contre la justice sociale et l’égalité aux yeux de la foule réveillée. Et ils ont été instantanément élevés en plus des appels à renvoyer Carano.

«Mauvais traitement systématique des caractères noirs» pic.twitter.com/drdhz8z86r – Satine Burgoa (@BurgoaSatine) 23 janvier 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!