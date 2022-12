‘Star Wars: Convergence’ lance une nouvelle ère Jedi passionnante, avec quelques rides

L’ère des histoires de la Haute République de Star Wars, qui se déroule plus de 200 ans avant la saga Skywalkera pris un virage majeur plus tôt cette année après le roman L’étoile déchue terminé la phase 1 sur un cliffhanger. Au lieu de continuer l’histoire à partir de ce point, la phase 2 saute 150 ans en arrière dans la chronologie.

L’auteur Zoraida Córdova raconte le premier conte majeur de la phase 2 avec un roman , qui est sorti le mois dernier. C’est une ère d’exploration à mesure que la République Galactique s’étend, avec Jedi Knight (et star de la couverture) Gella Nattai à la tête d’un nouveau casting de personnages. Elle se rend à Eiram et E’ronoh, en guerre entre les mondes voisins dans un cessez-le-feu difficile, pour enquêter sur une tentative d’assassinat royal.

L’un des problèmes avec les précédents romans de la Haute République était qu’il y avait il se passe trop de choses, ce qui rend difficile la connexion émotionnelle. Córdova évite cela en s’en tenant à quelques personnages principaux et en donnant à chacun un arc clair. L’écriture évocatrice vous invite à continuer à lire, avec des choix de langage intelligents injectant de la couleur dans les lieux et des batailles magnifiquement détaillées donnant à l’action une touche visuelle.

L’Eiram aquatique et l’E’ronoh aride ont joué un rôle dans la phase 1, mais c’est la première fois que nous les explorons pleinement. Et oui, ils ont des noms similaires – au point qu’il est trop facile de les mélanger (penser “arid E’ronoh” aidera).

Heureusement, le principal royal de chaque monde est distinct et mémorable – Xiri A’lbaran est la fille du monarque d’E’ronoh (et un pilote génial), tandis que Phan-tu est le fils adoptif de la reine d’Eiram. Leur relation évolutive est le noyau émotionnel du roman, car ils représentent l’espoir pour l’avenir. C’est fascinant de voir leur voyage se dérouler.

Gella, Xiri et Phan-tu sont rejoints par une royauté d’un autre genre : Axel Greylark, le fils arrogant d’un chancelier de la République. Envoyé pour représenter les intérêts politiques de l’union galactique, Córdova lui donne de la profondeur en révélant lentement le traumatisme de son passé.

Le personnage d’Axel se penche trop sur les tropes de mauvais garçon; il est incroyablement charismatique et dangereux. Malgré cela, son lien avec le plus crédible Gella est l’un des éléments les plus fascinants du roman.

Pour pimenter davantage les choses, un groupe ténébreux et méchant tente de mettre fin au cessez-le-feu entre Eiram et E’ronoh, mais cet élément n’est pas développé de manière satisfaisante. Il est en grande partie laissé comme un fil d’intrigue enchevêtré pour d’autres livres de la Haute République. Plus précisément, nous en apprenons plus sur ces méchants dans le roman de Tessa Gratton et Justina Ireland indiquant que la phase 2 poursuivra l’approche décentralisée de la Haute République en matière de narration.

Pourtant, la présence du groupe de méchants ajoute un sentiment de danger au voyage du quatuor central à travers les deux mondes, et Córdava nous offre beaucoup de nuances dans le drame politique. Le récit perd parfois de son élan (en particulier dans une quête parallèle vers un club de combat de la station spatiale), mais une tournure sombre augmente les enjeux vers la fin de ce roman de 336 pages.

Les éléments de la séquence d’action culminante semblent trop chaotiques, les rôles de Xiri et Phan-Tu étant réduits à un degré décevant. En fin de compte, c’est pardonnable puisque le roman arrive à une conclusion satisfaisante qui laisse ses personnages changés de manière amusante. L’histoire continuera dans Cataclysm de Lydia Kang en avril.

Star Wars : Convergence est un bon début pour la phase 2 de la Haute République, en prenant le temps de développer un petit casting mémorable et d’explorer deux mondes fascinants. Malgré les qualités incroyables d’Axel et l’histoire qui devient un peu idiote à la fin, c’est toujours un voyage qui en vaut la peine.