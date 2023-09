Star Wars Chatter Back Chopper Hands-On : Une grande gueule toujours à l’écoute

Que vous considériez Chopper comme un adorable droïde Star Wars ou comme un criminel de guerrele robot turbulent fait partie des nombreux Les rebelles de Star Wars des personnages qui sont passés de l’animation à l’action réelle. En lien avec la série Ahsoka de ce mois-ci sur Disney Plus, l’animatronique Chatter Back Chopper de Hasbro apporte une touche d’écoute constante au droïde, qui, après sa révélation en avril, est maintenant en vente aux États-Unis pour 80 $ et au Royaume-Uni pour 83 £ ( environ 160 AU$).

J’ai pu essayer un premier échantillon du droïde de 7,5 pouces, qui n’arrêtait pas de parler dès que je le chargeais avec quatre piles AA. Le Chatter Back Chopper rappelle un Furby, dans le sens où une fois allumé, il réagira immédiatement lorsque vous lui parlez ou le touchez, ou lorsqu’il entend un bruit ambiant.

Chopper dispose de 40 combinaisons de sons et de mouvements différentes, qui impliquent les deux « bras » qui sortent de sa tête, la roue de Chopper et un haut-parleur qui émet un mélange de bruits grincheux fidèles au personnage.

Déplacer un autre bras à mi-chemin vers le bas de Chopper et appuyer sur un bouton situé à l’avant du droïde activera ces combinaisons. Et vous pouvez désactiver Chopper en appuyant longuement sur ce bouton. À ce moment-là, il émettra un bruit décevant en réaction à la fin de la session.

La comparaison avec Furby correspond également à la quantité de mouvements de Chopper : bien qu’il ait une roue, il ne bouge pas tout seul, mais se tord et bouge de manière animée en réaction au bruit. Chopper ne reconnaît pas non plus directement les voix, donc ses réactions basées sur ce qu’il entend sont généralement aléatoires, mis à part le son susmentionné qu’il émet lorsqu’il est éteint.

Pour un aperçu plus direct de l’apparence, des mouvements et des sons de Chatter Back Chopper, regardez ma vidéo pratique, intégré dans cette histoire.