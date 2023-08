Star Wars Ahsoka: New BoxLunch Fashion Drop

Comme de Dave Filoni Le Mandalorien univers se développe, plus Guerres des étoiles les icônes canon ont leur chance de briller— un et il est enfin temps pour Ahsoka. Il est temps pour sa nouvelle ère et BoxLunch a une collection unisexe stellaire que vous devez vérifier.

Le favori des fans Star Wars: La guerre des clones et Rebelles de la guerre des étoiles le pilier obtient enfin son dû dans sa propre série Disney + en direct . Rosario Dawson joue le rôle d’Ahsoka, qui recrute des forces rebelles familières afin de se préparer à la montée de Thrawn, une menace de l’Empire alors qu’il cherche à se relever. Le personnage badass a une histoire avec Thrawn ainsi qu’un association avec Dark Vador, son ancien maître Jedi Anakin Skywalker.

Jetez un oeil à ces BoxLunch convient inspiré par son mantra « Je ne suis pas un Jedi », son histoire et « Cisailles » colorier dans cette galerie.